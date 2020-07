“Sorelle”, le trame della fiction di Rai1

Prima puntata

Chiara (Anna Valle), avvocato di successo a Roma, torna a Matera per l'improvvisa sparizione della sorella minore Elena (Ana Caterina Morariu). La donna ha spesso lasciato soli i tre figli, ma mai così a lungo e a prendersi cura di loro c'è solo nonna Antonia (Loretta Goggi), la cui salute inizia però a vacillare. Ma i gemelli Stella (Aurora Giovinazzo) e Marco (Leonardo Della Bianca), adolescenti dal carattere indomito, non sono affatto accoglienti, con la zia. Giurano di aver sentito la madre che si trova a Bari per lavoro e sarà presto di ritorno. Al contrario il piccolo Giulio (Niccolò Calvagna) trova nell’abbraccio di Chiara il calore materno che gli serve per affrontare i suoi problemi di dislessia. Non è la prima volta che Elena si assenta, e i servizi sociali sono in allerta: Chiara ne ha conferma dall’amica Silvia (Irene Ferri), una simpatica ispettrice di polizia che si ostina a lavorare nonostante la gravidanza. In casa, Chiara nota degli strani accadimenti: per ben due volte la vasca trabocca di acqua calda. Certa che si tratti della svagatezza di sua madre, si convince a restare, poi una sera sente qualcuno aggirarsi nel cortile: intravede alla finestra il viso di un ragazzo, che poi scappa. Scopre poi che i nipoti hanno mentito: non vedono e non sentono la madre da una settimana e hanno paura di essere spediti a Parma dal padre. Il momento più duro per lei è proprio l’incontro con il cognato Roberto (Giorgio Marchesi), il suo grande amore finito per un atroce tradimento. Lui aveva cominciato una relazione con la sorella quando ancora stavano insieme e, rimasta incinta, decise di sposarla, incrinando per sempre il rapporto tra le due. Da quando Elena è sparita, Chiara è afflitta da un incubo ricorrente in cui insegue la sorella e non riesce a vederla in volto. Un presagio di sua madre, che la malattia sta rendendo più sensibile, anticipa il ritrovamento di un corpo di donna sulla sponda di un fiumiciattolo…