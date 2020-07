“Sorelle”: trama, cast e personaggi

21 Luglio 2020 | 10:25 di Marianna Ninni

Torna in replica martedì 21 luglio su Rai1 "Sorelle", la nuova fiction con Anna Valle diretta da Cinzia Th Torrini. Scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, la serie è ambientata a Matera ed è presentata come una storia multigenere in cui i sentimenti e le tonalità melò si mischiano perfettamente alle tinte più gotiche del giallo e del mistero.



A completare il cast di questa fiction Rai ci sono Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri e la bravissima Loretta Goggi.



• "Sorelle", le trame della fiction di Rai1



Trama

Chiara è una donna in carriera. Brillante avvocato, single e senza figli, è originaria di Matera, ma vive da tempo a Roma dove ha deciso di rifarsi una vita, dedicandosi completamente al lavoro in un prestigioso studio legale. Totalmente distaccata dalla sua città, Chiara non fa mai ritorno a Matera e non va mai a trovare né sua madre Antonia né sua sorella Elena, perché ha con entrambe un rapporto conflittuale. Difficile soprattutto la relazione con la sorella minore Elena, dato che in passato ha avuto una relazione e dei figli da Roberto, ex fidanzato di Chiara.

Segnata dal tradimento della sorella e del fidanzato, Chiara ha deciso di ricominciare da zero, rinunciando per sempre agli uomini e all’amore. In seguito alla misteriosa scomparsa di Elena, sarà però costretta a fare ritorno per prendersi cura della madre e dei tre nipoti, i gemelli Stella e Marco e il piccolo Giulio, e capire a cosa è dovuta l’assenza della sorella che, fino a ora, non si era maiassentata per così tanto tempo. Si troverà quindi a fare i conti con il proprio doloroso passato, con la madre segnata da una malattia, con i tre nipoti, decisamente ostili alla zia, e persino con Roberto, anche lui in città per stare vicino ai figli. A una situazione già complessa, si aggiungo una serie di incubi ricorrenti che non fanno che tormentarla e la sensazione di strane e misteriose presenze che si aggirano nel cortile di casa durante la notte.



Cast e personaggi