Stefano Accorsi interpreta Guglielmo Marconi, l’italiano che ha unito il mondo

Si chiama “Marconi - L’uomo che ha connesso il mondo” ed è la miniserie di Rai1, in onda il 20 e il 21 maggio, che racconta, a 150 anni dalla nascita, il genio di Guglielmo Marconi, inventore del telegrafo senza fili, della radio, pioniere delle telecomunicazioni moderne e premio Nobel per la Fisica nel 1909. A interpretarlo, Stefano Accorsi.

Stefano, è il primo premio Nobel che interpreta?

«Temo di sì (ride)».

Ci ha preso gusto?

«Eccome. Anche perché Marconi è uno di quei personaggi più famosi che conosciuti veramente».

Che cosa intende?

«Molte delle nostre strade più importanti portano il suo nome. Pensi che l’aeroporto di Bologna si chiama Guglielmo Marconi. Hanno chiesto ai ragazzi chi fosse e molti hanno risposto: “Un pilota?”. La maggior parte di loro non ne aveva idea. Ma non è mica colpa dei giovani. È che la sua memoria è stata un po’ messa da parte».

Allora ben venga una fiction sulla sua vita.

«Quando mi hanno parlato di Marconi ho cominciato a documentarmi e mi sono reso conto che anche io ne sapevo poco. Sono rimasto colpito da questo genio assoluto che non saprei come altro definire. Da giovanissimo è riuscito a creare il telegrafo senza fili, poi la radio, a brevettare le sue scoperte e a diventare famoso in tutto il mondo».

Un genio, senza dubbio.

«Aveva un grande e continuo amore per la scienza, per la ricerca, per il talento. Era uno che naturalmente andava verso il talento».

Prima di cominciare a studiarlo, il nome Marconi che cosa le evocava?

«Questi grandi nomi italiani sono sempre ricoperti da uno strato di polvere nel nostro immaginario. Per lo meno, nel mio. Quindi quando me lo hanno proposto mi è sembrato “faticoso”».

E poi?

«Quando ho iniziato a studiarlo mi sono detto: ma quale polvere? E la cosa interessante della serie è il rapporto tra la sua dimensione pubblica e quella privata. C’era modo di costruire un personaggio che aveva autorevolezza e grande credibilità, ma che a poco a poco, con l’incrinarsi del suo rapporto con Mussolini, venne accerchiato e si ritrovò sempre più solo».

La storia, infatti, si concentra nell’ultimo anno di vita di Marconi, il 1937. Lui viveva su un panfilo, l’Elettra.

«Il panfilo è stato ricostruito in modo minuzioso in studio (la copia è di 27 metri e, in scala, la metà dell’originale, ndr). Era bellissimo e Marconi lo usava per recarsi ovunque dovesse fare degli incontri. Viveva lì con la moglie e la figlia, e lì aveva anche il suo laboratorio. Prima che l’Elettra venisse distrutta, le sue apparecchiature vennero portate in salvo. Noi abbiamo girato nei luoghi originali: a Villa Griffone, la casa di famiglia del giovane Guglielmo a Sasso Marconi (BO), nella sala del Mappamondo a Palazzo Venezia e nel Museo storico della comunicazione a Roma».

Quindi lei ha utilizzato i veri macchinari di Guglielmo Marconi?

«Già. Ed è stato emozionante. Mi hanno spiegato come dovevano essere utilizzati: non c’è nulla di finto. C’era anche un prototipo di radar che Marconi inventò per rendere più sicura la navigazione in mare».

Lei come si vede in versione Anni 30?

«Molto bene. I costumi sono bellissimi. Marconi aveva sempre l’abito giusto per ogni occasione: quando era sul panfilo, agli incontri di lavoro o quando partecipava alle serate ufficiali. Teneva tanto alla sua immagine, anche a livello di autopromozione era già avanti. In ogni occasione ufficiale si faceva fotografare. Allora la sua notorietà si potrebbe paragonare a quella di Steve Jobs oggi».

Lei ha fatto il liceo scientifico, quindi è portato per quelle materie?

«Macché. Il mio è stato un errore di percorso (ride)».

Come mai?

«Sai, quando vai bene alle medie e ti dicono: “Puoi fare quello che vuoi”? Ecco, io ho scelto lo scientifico e dopo la prima lezione di matematica, il primo giorno, ho detto: “Oddìo che cosa ho fatto?”. Ho arrancato per tutto il liceo (ride)».

E la fisica?

«Lì ero bravo, perché la fisica la capivo e avevo tra l’8 e il 9».

Nella serie maneggia strumenti sofisticati. Nella vita come se la cava con la manualità?

«Così così. Diciamo che faccio di necessità virtù. Ho una certa abilità fisica e sul set riesco a fingere di saper fare tutto. Sul set...».

E nella quotidianità, invece?

«Se devo cambiare una lampadina lo faccio. Già se devo prendere il trapano e mettere uno stop nel muro, l’idea mi fa fatica. Lo stesso vale per la cucina: adoro mangiare, ma non mettetemi ai fornelli!».

Marconi viveva su un panfilo. Le piacerebbe l’idea?

«No. A me piace l’acqua ma non sono mai stato grande amante delle barche. Per carità, la sua era stupenda, ma stare sempre in mezzo al mare, l’umidità, se c’è un po’ di onda si balla... non fa per me. Invece, chiedimi di fare mille chilometri in moto, anche sotto la pioggia, e li faccio volentieri. Ecco, sono più per le due o per le quattro ruote (ride)».

Che cosa le ha lasciato il personaggio di Marconi?

«Uomini così geniali sono senz’altro di ispirazione. Quando hai una idea chiara in testa e ci credi, devi lottare per quell’idea. Bisogna puntare in alto. Marconi aveva la libertà mentale di dire: “Ok, oso. Cosa potrà mai succedere?”».

E dopo un premio Nobel, a che cosa sta lavorando adesso?

«Ho partecipato alla seconda stagione della serie “The bad guy” su Prime e mi sono divertito molto. E poi sarò nel film di Cristina Comencini “Il treno dei bambini”, tratto dal romanzo di Viola Ardone, che uscirà su Netflix».