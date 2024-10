“Storia di una famiglia perbene”, Giuseppe Zeno e Simona Cavallari tornano con la seconda stagione

Dopo tre anni di attesa, ritorna la famiglia del pescatore Antonio De Santis, sua moglie Teresa e la figlia Maria Solange Savagnone







Dopo tre anni di attesa, ritorna la famiglia del pescatore Antonio De Santis (Giuseppe Zeno), sua moglie Teresa (Simona Cavallari) e la figlia Maria (Federica Torchetti), innamorata di Michele Straziota (Carmine Buschini), figlio di un boss di Bari.

Il pubblico sarà felice di ritrovarvi. Cosa ha apprezzato secondo voi di questa storia?

Giuseppe: «Il fatto che sia molto emozionante perché alla base c’è un amore impossibile alla Romeo e Giulietta, un tema sempre attuale e che appassiona».

Simona: «Negli anni ho capito che il pubblico apprezza le storie che raccontano pezzi di vita reale della nostra Italia, si affeziona».

Nella seconda stagione cosa catturerà l’interesse dei fan?

Giuseppe: «Rispetto al mio personaggio sono certo che resteranno sorpresi. La prima stagione si è chiusa con Antonio che si è redento dalla sua prepotenza e ha quasi accettato l’amore della figlia verso il ragazzo che lui guardava con diffidenza. La famiglia rimane comunque al centro della storia e lui cerca di proteggerla da ogni dinamica malavitosa, finché non si rende conto che nel quartiere stanno crescendo nuove bande che potrebbero destabilizzare i suoi cari e tutta la città. E allora cosa fa? Solo la presenza del vecchio boss potrà calmare le acque, ma bisogna trovarlo. Questa sarà la missione di Antonio».

Simona: «Ci saranno eventi che forse la gente faticherà a digerire. Per quanto riguarda l’amore dei due ragazzi, Maria e Michele, nonostante le vicissitudini, qualcosa riusciranno a concretizzare».

Commentate questa serie con una battuta.

Giuseppe: «Vibrante».

Simona: «Concordo!».

Perché dovreste dire grazie ad Antonio e Teresa?

Giuseppe: «Il personaggio di Antonio mi ha dato la possibilità di fare emergere qualcosa di viscerale, che mi ha riportato agli anni in cui andavo in barca con mio padre pescatore, all’odore del porto e dei pescherecci. Le ansie di Antonio rispetto al lavoro, ma anche la miseria e la precarietà, sono le stesse che vedevo in mio padre. L’unica cosa che mi accomuna ad Antonio è la nostalgia negli occhi di chi guarda il tramonto, i momenti di silenzio quando osservi il mare».

Simona: «Perché è un esempio di coraggio. All’inizio Teresa era una donna sottomessa al marito, aveva quasi paura di parlare con lui, non si truccava. Con l’evolversi dei tempi, invece, anche grazie alla forza che le trasmette la figlia, così impulsiva e decisa, comincia ad acquisire più sicurezza e libertà, tanto che in questa seconda stagione, quando Maria si troverà in difficoltà, sarà lei a sostenerla. E comincerà perfino a mettersi il rossetto!».

Nella fiction, ispirata al romanzo di Rosa Ventrella “Le stagioni brevi” (Mondadori), si parla di valori importanti. Qual è quello che vorreste trasmettere ai vostri figli?

Giuseppe: «L’onestà. È un valore che oggi può metterti in difficoltà, perché devi essere sincero non solo con te stesso ma anche con il mondo esterno».

Simona: «La libertà. Mi auguro di avere insegnato ai miei figli che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, nel rispetto delle differenze. Viaggiano spesso con me in Paesi lontani e più poveri, e mi auguro che in questo modo la loro mente si apra e riconoscano di essere fortunati a essere nati in Italia. Sono dei privilegiati e spero lo apprezzino».

Avete girato in Puglia, tra Monopoli, Bari, Molfetta, Giovinazzo, Bisceglie e Sovereto. Cosa vi ha colpito di quei posti?

Giuseppe: «A parte le bellezze della regione, ho avuto la conferma che i pugliesi sono meravigliosi. Pur restando fedeli alle tradizioni che vogliono tramandare, hanno la capacità di rinnovarsi. Sono moderni e sanno accogliere perché è nella loro indole il senso dell’ospitalità e dell’amicizia. A Monopoli andavo in giro e avevo il piacere di scambiare due chiacchiere con le persone al bar davanti a un caffè. Ho fatto incontri stimolanti e mi sono sentito a casa».

Simona: «Io ho apprezzato soprattutto il cibo. C’è un culto del pesce, sia crudo che cotto, che non ho trovato in nessun’altra regione italiana, neanche in Sicilia. Il cibo è qualcosa di onnipresente, ho ancora in mente le nonne di Bari Vecchia che preparavano le orecchiette lungo la strada».

Voi due vi conoscete da più di dieci anni. C’è qualcosa che ancora non vi siete detti? Fatelo adesso.

Giuseppe: «Simona, sei una delle poche persone genuine e oneste che conosco, ritrovarti è sempre un piacere. Gli spettatori vedono il tuo grande talento, io aggiungo che sei vera. Tutti devono sapere che è un privilegio lavorare con te».

Simona: «Giuseppe, ricordi quella scena di “Squadra antimafia” in cui volevi sotterrarmi viva? (ride). Tutto è partito da lì. Poi abbiamo fatto “Le mani dentro la città” e set dopo set la nostra amicizia è cresciuta. Ma devo dire che è in tua moglie che ho trovato una vera confidente. Con Margareth (Madè, che nella fiction “Storia di una famiglia perbene” interpreta un’avvocata, ndr), in una scena girata in chiesa durata parecchio tempo, abbiamo chiacchierato tantissimo. Siamo diventate amiche in una giornata. Io mi ero appena lasciata, e parlando con lei ho trovato tanta solidarietà femminile. Mi ha perfino convinta a fare un viaggio da sola a Bali».

Vi piacerebbe lavorare ancora assieme in futuro?

Giuseppe: «Sì, ma non decidiamo noi i progetti. A volte io propongo delle idee, delle suggestioni. Se qualcuno avesse il piacere di fare rivivere il nostro feeling sul set, sarei pronto. Ma deve essere un progetto bello e stimolante».

Simona: «Giuseppe ha come me la passione per il teatro. Ha appena recitato nello spettacolo “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” con Euridice Axen, e mi piacerebbe fare qualcosa insieme con lui a teatro».