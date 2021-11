“Storia di una famiglia perbene”: trama, cast e personaggi

Al via da mercoledì 3 novembre la nuova fiction di Canale 5 con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari Cecilia Uzzo







Giuseppe Zeno e Simona Cavallari sono i protagonisti di "Storia di una famiglia perbene", nuova serie tv al via mercoledì 3 novembre, in prima serata su Canale 5. Si tratta di un period-melò tratto dall’omonimo best seller di Rosa Ventrella (edito da Newton Compton Editori); la fiction infatti si snoda attraverso due periodi (infanzia-adolescenza e prima giovinezza) di due giovani, Maria e Michele, la cui storia sfida le faide familiari.

Oltre a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari nel cast sono presenti attori di primo livello come: Vanni Bramati, Carmine Buschini, Andrea Arru, Federica Torchetti, Silvia Rossi, Marco Falaguasta, Sonia Aquino, Rinat Khismatouline, Maria Andrea Cesari, Elena Cantarone, Federico Calistri, Paolo De Vita, Monica Dugo, Alessio Gallo, Crescenza Guarnieri, Angelo Libri, Kevin Magrì, Vito Mancini, Mimmo Mancini, Elia Marangon, Dante Marmone, Lorenzo Mazzotta, Antonio Palumbo, Eugenio Ricciardi, Gabriella Silvestri, Carmela Vincenti, Maria Chiara Vinci.

La trama

La serie racconta gli anni 1985-1992 attraverso gli occhi di Maria, ultimogenita di una famiglia di pescatori di Bari, una bambina vivace e dal modo di fare insolente che le è valso il soprannome di Malacarne. Le estati trascorrono tra i vicoli di un rione fatto di soprusi subìti e inferti a cui è difficilissimo sottrarsi. Intelligente, caparbia e risoluta, Maria cresce con i fratelli maggiori Vincenzo e Giuseppe e si ribella alla muta sottomissione della madre Teresa che subisce violenze dal marito Antonio De Santis per il bene dei suoi figli. Non solo la vita nel rione è dura, ma per Maria lo è anche in famiglia, dove l’unica sua ancora di salvezza è la nonna Antoniette che la sa ascoltare, capire e aiutare.

Negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, nella vita di Maria è sempre presente Michele Straziota, suo compagno di scuola, figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia, quella del boss Nicola. Anche Michele non ha una situazione familiare felice: la mamma Angelica e i fratelli Salvo e Carlo vogliono spingerlo verso l’attività di famiglia. Il ragazzo, il cui unico desiderio sarebbe quello di suonare la chitarra e cantare, si ribella inutilmente a quella vita da mafiosi ma il padre ha altri progetti per lui, iniziandolo a lavori di contrabbando. Michele ha un destino segnato e per sottrarsi è costretto alla fuga.

L’amicizia tra i due ragazzi si salda e rinforza, trasformandosi in un amore che li porterà a perdersi e ritrovarsi negli anni, osteggiato dalle famiglie in lotta da sempre tra di loro. Perché Antonio, il padre di Maria, ha un conto in sospeso con Nicola Straziota, un conto che si porta dietro da tutta una vita.

1992: Sette anni dopo Michele, ormai ventenne. ritorna a Bari richiamato dalle gravi condizioni di salute del padre. Deve portare a termine un’ultima complicata operazione di narcotraffico. Ma la situazione si complica quando scopre che la sua Maria, ormai maturanda, sembra averlo dimenticato, fidanzandosi con un suo compagno di liceo, figlio dell’attuale colonnello dei carabinieri, Zarra, mandato a Bari per debellare la criminalità locale (e quindi gli Straziota). Riuscirà Maria a redimere il ragazzo? Michele si salverà dalla disperata caccia delle forze dell’ordine? Trionferà l’amore?