“Studio Battaglia 2”: le trame dei primi due episodi

Ecco cosa succede nella puntata del 19 marzo. Il ritorno del legal drama (con una punta di commedia) su Rai1 Alessandro Alicandri







Una delle serie Rai più appassionanti, "Studio Battaglia", torna il 19 marzo con nuove avventure. Per chi non l'avesse mai seguita, la serie parla di Marina Battaglia e delle sue figlie Anna e Nina. Sono tutte avvocate divorziste e, com'è ovvio, si dedicano ai casi che seguono con enorme passione.

Si tratta di tre prime serate prodotte da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Simone Spada. In ogni puntata vedremo due episodi. Il primo episodio, come un piccolo antipasto, è già disponibile su RaiPlay dal 17 marzo.

Tra vicende legali e comicità, il punto di vista del racconto è squisitamente femminile. La sceneggiatura di Lisa Nur Sultan prende sempre spunto dall'attualità, affrontando le mille sfumature (anche quelle oscure) delle relazioni umane. Dove eravamo rimasti? Le tre avvocate tornano a lavorare insieme nello studio congiunto Zander Battaglia. Vedremo anche Viola, la sorella minore della famiglia, destreggiarsi nella sua decisione di affrancarsi dalla famiglia cercando un futuro a Milano.

Le trame dei primi due episodi

Episodio 1 - Nello studio Zander Battaglia Marina e Nina lavorano su Loi mentre Anna e travolta dalla passione per Massimo. All'uscita di scuola Anna conosce una influencer che ha bisogno del suo aiuto.

Episodio 2 - Dopo l'acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia tornano a lavorare insieme, stavolta nello studio vetrato, che ora si chiama Studio Zander Battaglia. Gli accordi prevederebbero che Marina si facesse da parte appena chiuse le cause in corso, ma lei sembra avere altri piani e questo porta non poca tensione con Zander. Mentre Marina e Nina lavorano sul caso del Professor Loi, Anna è concentrata su Massimo: la passione è sempre più travolgente, ma lei cerca ancora di far funzionare il matrimonio con Alberto e teme di far soffrire i figli.