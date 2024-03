“Studio Battaglia 2”: le trame della terza puntata (5° e 6° episodio)

Ecco cosa succede nella puntata del 28 marzo. Il ritorno del legal drama (con una punta di commedia) su Rai1 Alessandro Alicandri







Una delle serie Rai più appassionanti, "Studio Battaglia", torna il 28 marzo con due nuovi episodi, gli ultimi della stagione. Per chi non l'avesse mai seguita, la serie parla di Marina Battaglia e delle sue figlie Anna e Nina. Sono tutte avvocate divorziste e, com'è ovvio, si dedicano ai casi che seguono con enorme passione.

Si tratta di tre prime serate prodotte da Palomar con Tempesta in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Simone Spada. In ogni puntata vedremo due episodi. Gli episodi sono tutti disponibili su RaiPlay.

Tra vicende legali e comicità, il punto di vista del racconto è squisitamente femminile. La sceneggiatura di Lisa Nur Sultan prende sempre spunto dall'attualità, affrontando le mille sfumature (anche quelle oscure) delle relazioni umane. Dove eravamo rimasti? Le tre avvocate tornano a lavorare insieme nello studio congiunto Zander Battaglia. Vedremo anche Viola, la sorella minore della famiglia, destreggiarsi nella sua decisione di affrancarsi dalla famiglia cercando un futuro a Milano.

La trama del quinto e del sesto episodio

Episodio 5 e 6 - La relazione clandestina tra Anna e Massimo esce allo scoperto e, di certo, non basterà un weekend fuori città con Alberto per rimettere le cose a posto, perché ormai sembrano essersi spinti troppo oltre. Malgrado il momento delicato, Anna deve rimanere concentrata: Corrado Fini ha un asso nella manica che rischia di far perdere a Michela l'affidamento dei figli, e questo lei, da avvocato e madre, non può permetterlo...