“Studio Battaglia 2”: trama, cast e personaggi

Giovanni Toscano è Alessandro Del Vecchio: Il novello sposo di Viola è un ragazzo intelligente, generoso e sincero. La incoraggia e la sostiene nella decisione di cercare un lavoro a tempo pieno. D’altronde, il motivo per cui lo fa è il più nobile di tutti: uscire dal raggio d’azione della suocera.

Sara Putignano è Michela Fini, Raffaele Esposito è Corrado Fini: chef-influencer di successo, gestisce il brand “Michela in famiglia”, che ha un grandissimo seguito. Posta tre video al giorno, proponendo ricette originali e sfiziose che confeziona per Corrado, suo marito e manager, e per i due figli. “Visti dai social” sono una famiglia perfetta, quando si spengono le telecamere la realtà è ben diversa. Ma se sei “Michela in famiglia” non puoi separarti, perché se crolla la famiglia, crolla tutto. C’è bisogno di un’avvocata divorzista che lo capisca, e ti aiuti a uscirne.Il marito è in realtà è un uomo pericoloso e manipolatore che impone a Michela una felicità a favore di telefonino

Carla Signoris è Carla Nobili: Volitiva e istrionica, dopo aver divorziato in grande stile, non riesce a stare ferma. E quale sfida migliore dell’aprire un ristorante stellato?

David Sebasti è Zander: dopo aver acquisito lo Studio Battaglia, non gli resterebbe che aspettare che Marina si faccia da parte. In ufficio arriva però Lorenzo, un consulente chiamato a gestire la fusione, un tagliatore di teste che, per di più, ha dei legami con il suo passato. Per Zander inizia un periodo difficile che lo pone sotto una luce inedita: è umano anche lui.