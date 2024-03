“Studio Battaglia”, sono tornate le avvocate Lunetta Savino e Barbora Bobulova

Parlano le protagoniste della fiction che vedremo in onda dal 19 marzo su Rai1 Solange Savagnone







Lunetta Savino: «A Marina ho prestato rossetto e occhiali»

Lunetta Savino raddoppia. Il lunedì su Rai1 è Nunzia, la mamma di Lolita Lobosco, mentre da martedì 19 marzo, per tre prime serate, tornerà nei panni dell’avvocata Marina Battaglia, milanese, snob, titolare dell’omonimo studio di avvocati e madre di tre figlie, di cui due fanno il suo stesso lavoro.

Lunetta, le era mancata la chioma bianca e l’eleganza di Marina?

«Sì. Anche se devo dire che le somiglio nel modo di vestire. Se devo essere carina ed elegante, la mia immagine è simile alla sua: pantalone, giacca e camicia, un’eleganza che osa con i colori ma anche un po’ rock. Il rossetto è lo stesso che uso io normalmente e anche gli occhiali: alcuni sono proprio i miei, gli altri sono nel mio stile».

Si farebbe mai i capelli come lei?

«Adesso li ho tagliati corti per fare un nuovo personaggio, il giudice Libera. Quella di Marina è una parrucca, per fare quel colore con la radice scura i miei capelli si sarebbero rovinati».

Anche lei ha sempre la battuta pronta come il suo personaggio?

«A volte sì, mi piace ironizzare per il gusto della battuta, non per cattiveria. Un “talento” che si affina con il tempo perché hai meno da perdere e ti puoi permettere di “spararle”».

Nella seconda stagione continuerà a essere la iena di sempre?

«Il carattere rimane quello. Marina combatterà sempre per mantenere la sua centralità, non è una che molla. Anche nel nuovo studio, nato dalla fusione con quello rivale, farà di tutto per acchiappare lei le cause. Ci saranno bei duetti con Zander (David Sebasti, ndr), il nuovo capo».

A lei è mai capitato di dover essere un po’ iena sul lavoro?

«Tendo a essere una mediatrice. È più utile riuscire a capire chi hai davanti (anche se non è una persona che ti sta simpatica) e come ottenere il meglio».

Nella prima puntata Marina segue un caso legato ai cosiddetti “haters”, gli odiatori da social. Lei che rapporto ha con i social?

«Sto con moderazione su Instagram, ma faccio fatica. All’inizio mi hanno spiegato il meccanismo, e adesso seguo io stessa il mio profilo. Pochissime volte sono stata vittima di un “hater” e mi ha spiazzato, ma mi hanno spiegato che la cosa migliore è ignorarli».

Con suo figlio Antonio Tavassi è “ingombrante” come Nunzia e Marina?

«Sono stata apprensiva quando era adolescente. Però l’ho anche molto lasciato andare. Dopo il liceo è andato subito all’estero, ho capito che doveva prendere la sua strada. Ho lasciato che si misurasse con la vita e le scelte. Però rimango una madre del Sud, super accudente».

Esprima un desiderio: il suo sogno sarebbe interpretare…

«Una regina (non fantasy) o una senzatetto. Amo cambiare pelle e sono due ruoli che non ho mai interpretato».

Barbora Bobulova: «Anna è al centro di un triangolo amoroso»

Finalmente scopriremo cosa accadrà nella vita dell’avvocata Anna Battaglia (Barbora Bobulova). Dopo il tradimento del marito (Thomas Trabacchi) finisce infatti tra le braccia del collega (Giorgio Marchesi).

Barbora, la storia riparte da qui. Cosa dobbiamo aspettarci?

«Anna si ritrova divisa tra due uomini e la situazione si ingarbuglierà ancora di più. Ci saranno anche dei colpi di scena e in questo triangolo dovrà affrontare situazioni drammatiche».

Ad Anna a un certo punto dicono: «Il matrimonio deve essere un trampolino, non una gabbia». Lei è d’accordo?

«Mi sembra che la maggior parte dei matrimoni siano in realtà gabbie. Semmai trampolini lo sono a volte più per gli uomini che per le donne».

Come si è preparata per interpretare un’avvocata?

«Ho avuto grosse difficoltà con il linguaggio. Ho dovuto studiare abbastanza, ma per fortuna in questa seconda stagione ci sono meno termini tecnici: è molto più incentrata sulle vicende familiari e relazionali».

Ha mai avuto a che fare con tribunali e avvocati nella sua vita?

«L’unica volta che sono stata in tribunale è stato per un caso di stalking. Ho denunciato una persona che per un anno e mezzo tutti i giorni stava sotto casa mia. Una cosa terribile, ma in questo modo ho risolto».

Lei è stata una figlia “ribelle” come Anna con sua madre Marina?

«Nel mio Paese (è nata a Martin, oggi Slovacchia e un tempo Cecoslovacchia, ndr) è naturale tagliare presto il cordone ombelicale. Io sono andata via da casa a 18 anni, volevo esplorare il mondo. I miei sono entrambi ingegneri e fin da piccola pensavo che non avrei mai voluto fare il lavoro di mia mamma che stava tutto il giorno in ufficio a disegnare su delle mappe».

Anna concilia bene lavoro e vita familiare. Lei ci riesce con le sue figlie Lea e Anita (17 e 15 anni)?

«No, io non sono brava come lei. Mi chiedo anzi come facciano le donne che lavorano in un ufficio a fare tutto, mi sembra una cosa irrealistica. Anche se per via del mio lavoro ho dei periodi di pausa, per me è una corsa a ostacoli».

Giocando sul titolo della serie, quali sono le sue battaglie?

«Io combatto molto per avere un mondo meno inquinato. Lì sono “ingombrante” con le mie figlie».

Ad aprile la rivedremo nella seconda stagione di “Il Re”. Tra le new entry c’è Thomas Trabacchi, suo marito in “Studio Battaglia”.

«È vero, ma non ci siamo mai incrociati sul set. Il suo personaggio non avrà nulla a che fare con me ma con Luca Zingaretti. Anche qui ci sarà qualche colpo di scena per quanto riguarda il mio ruolo».