Sul set di “Un professore 2” con Alessandro Gassmann

Siamo andati a curiosare durante le riprese della seconda stagione della serie di Rai1 Stefania Zizzari







Mica facile girare una serie a 50 metri dal Colosseo, in mezzo a comitive di turisti che sfilano dietro alla guida con la bandierina alzata, clacson di auto esasperate dal traffico e sirene di ambulanze che sfrecciano! Certo, alla fine la bellezza del luogo ripaga di tutto. Siamo sul set della seconda stagione di “Un professore”, dove Alessandro Gassmann è tornato a vestire i panni di Dante, il professore di filosofia che tutti avremmo voluto avere. «È uno dei personaggi a cui sono più affezionato perché ne condivido la “filosofia”» racconta. «Io sono stato un pessimo studente e sono convinto che se avessi avuto un professore così il mio percorso scolastico sarebbe stato differente. Ho vissuto la scuola male, era il luogo che faceva paura con le interrogazioni, i voti, mentre invece, come dimostra questa serie, può essere il luogo della scoperta, del divertimento, della rinascita».

Le immagini dal set Credit: © Anna Camerlingo Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann interpretano Anita e Dante. I due attori si sono ritrovati su questo set dopo aver lavorato insieme nella serie “Piccolo mondo antico” nel 2001. Credit: © Anna Camerlingo Le scene di classe vengono girate negli studi Videa a Roma mentre l’esterno della scuola è il liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di via Cavour, nel rione Monti. «Dante scrive ancora sulla lavagna con il gesso, ma stavolta ha anche il registro elettronico. che non sa usare, ovviamente!» ride Gassmann. Credit: © Anna Camerlingo Damiano Gavino è Manuel Ferro, il figlio turbolento di Anita. Qui è con Alice Lupparelli che interpreta Viola, uno dei nuovi personaggi di quest’anno. Credit: © Anna Camerlingo Da sinistra, Khadim Max (è Ryan, una new entry), la Lupparelli e Nicolas Maupas (è Simone, il figlio di Dante). Maupas è un idolo delle ragazzine: era anche nella serie “Mare fuori”. Credit: © Anna Camerlingo Il “padre” della serie e regista della prima stagione è Alessandro D’Alatri, scomparso due mesi fa. «Ci manca, era un uomo colto, intelligente e un amico. mi piacerebbe che questa serie fosse dedicata a lui. Senza nulla togliere all’ottimo lavoro di Alessandro Casale» dice Gassmann. Credit: © Anna Camerlingo Tra le location delle riprese, che sono iniziate a febbraio e si concluderanno a fine luglio, la meravigliosa Galleria Borghese. «In questa seconda stagione Dante porta i ragazzi fuori dalla scuola più spesso» dice Gassmann. La serie è una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate. Credit: © Anna Camerlingo Vedremo 12 episodi (per sei serate), ognuno dei quali ha un filosofo come protagonista. «Grazie alla sceneggiatura di Sandro Petraglia la filosofia non è mai trattata in modo superficiale, ma inserita nel racconto delle vicende dei ragazzi» dice l’attore. Credit: © Anna Camerlingo Un ritocco al trucco, prima di girare, per Claudia Pandolfi, che ritroveremo anche al cinema dal 14 agosto con “I peggiori giorni”, film di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Credit: © Anna Camerlingo Luna Miriam Iansante (è Luna) con Domenico Cuomo (è Mimmo, un ex studente di Dante finito in carcere minorile; ora è in semilibertà e lavora nella biblioteca della scuola). Credit: © Anna Camerlingo Il regista Alessandro Casale (al centro) prepara la scena con Gassmann e Christiane Filangieri che interpreta Floriana, la ex moglie di Dante che torna a vivere a Roma, creando scompiglio. «Ci sono 40 gradi e giriamo con cappotti e maglioni ma... resisteremo!» ride l’attrice. Credit: © Anna Camerlingo Elisa Cocco (è Laura), Gassmann e Davide Di Vetta (è Matteo), due dei ragazzi presenti già nella scorsa stagione.

Accanto ad Alessandro Gassmann ritroviamo Claudia Pandolfi nei panni di Anita, la donna di cui Dante sembra innamorato. «Il primo giorno di set io e Claudia abbiamo girato prima una lite, poi... la pace con una scena d’amore. Abbiamo cominciato così questa seconda stagione!». Nel cast entra Thomas Trabacchi nel ruolo di Nicola, padre di una studentessa e legato al passato di Anita. Tra i ragazzi, conferme e nuovi personaggi. «Sono tutti amici di mio figlio Leo. Quando viene a trovarmi sul set parla solo con loro (ride). Tornando alla storia, l’anno scorso eravamo in terza liceo, quest’anno in quarta e, se non ci cacciano prima, nella prossima serie mi piacerebbe portarli alla Maturità!» conclude il protagonista.

A proposito dei ragazzi, alcuni di loro sono diventati delle star come Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo: «Ogni giorno sul set arrivano ragazzine che li cercano» racconta divertita Claudia Pandolfi. «E io sono loro complice: “Non lo aspettare qui, esce dall’altra porta...”. Oppure: “Oggi non c’è, torna mercoledì che gira più scene” (ride)». Quanto alla sua Anita: «Ora lavora in una libreria di quartiere e la ritroviamo tra le braccia di Dante, come l’avevamo lasciata. Ma lei ha un’anima inquieta e la serie è lunga...».