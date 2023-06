Sul set di “Vanina”, la nuova fiction con Giusy Buscemi

Siamo stati a Catania mentre si gira la serie di Canale 5 prodotta da Palomar e che ha per protagonista l’attrice siciliana Solange Savagnone







Paolo, vieni che facciamo l’intervista» gli dice una persona che lo conosce da dieci anni. Non sono neanche tre giorni che Giorgio Marchesi è arrivato sul set a Catania e tutti già lo chiamano con il nome del personaggio che interpreta nella serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia (il titolo “Vanina Guarrasi” è provvisorio) pubblicati da Einaudi. L’attore è infatti Paolo Malfitano, magistrato antimafia di Palermo che ha un rapporto burrascoso con la protagonista Vanina Guarrasi, vice questore della Mobile di Catania, interpretata da Giusy Buscemi. L’attrice siciliana si è trasferita nella sua terra già da metà aprile, portando con sé i tre figli: «Questa volta mi aiuta mia mamma, peccato che siano a tre ore da Catania!» ci dice dopo una giornata di riprese.

Incontro i due attori e il regista Davide Marengo all’interno di Villa “La limonaia” (Acireale, CT) dove si gira l’unica scena che non si trova nei romanzi: un matrimonio. Fa freddo per essere una serata di maggio, ma l’entusiasmo è alle stelle. «È un set allegro e divertente» esordisce Marengo: «Il progetto è partito dalla Palomar che ha preso i diritti dei romanzi. Dopo due mesi di preparazione abbiamo iniziato a girare e andremo avanti fino ai primi di agosto. La trama è molto fedele ai libri della Cassar Scalia. Gireremo gli esterni e gli interni tra Catania e Palermo. Speriamo solo che l’Etna ci assista, visto che già il terremoto lo abbiamo avvertito». Ma veniamo a Giusy e Giorgio, felici di ritrovarsi dopo aver lavorato assieme in “Un passo dal cielo”. «Nel provino che abbiamo fatto insieme abbiamo trovato subito sintonia» spiega Marchesi. «Mi sto divertendo un sacco a girare con lui» aggiunge Buscemi, che di Vanina dice: «Non ha freni inibitori, al contrario di me. Ha reazioni esagerate, dice parolacce, fuma. Dal punto di vista professionale sa sempre cosa è giusto fare, sentimentalmente invece è un disastro. Scappa da Paolo perché non vuole rivivere quello che ha passato con il padre, ispettore di polizia ucciso dalla mafia». Interviene Marchesi: «Paolo vive sotto scorta ma è sicuro che Vanina sia la donna della sua vita e cerca ogni scusa per rivederla».

Le foto dal set di "Vanina" Credit: © Valentina Glorioso Una delle passioni di Vanina (Giusy Buscemi) è il cibo. Qui in una scena al ristorante con il regista Davide Marengo (a sinistra in piedi). Credit: © Valentina Glorioso Giusy Buscemi si asciuga lo smalto rosso per girare l’unica scena non presente nei romanzi di Cristina Cassar Scalia: un matrimonio (ma non vi sveliamo di chi). Credit: © Valentina Glorioso Gli attori Marchesi e Buscemi, il regista Davide Marengo (di spalle) durante l’intervista a Villa “La limonaia”. Credit: © Valentina Glorioso Giorgio Marchesi ha una partecipazione speciale nella serie che vedremo su Canale 5: è il magistrato antimafia di Palermo Paolo Malfitano, innamorato di Vanina. Credit: © Valentina Glorioso Giusy con Alessandro Lui (è l’anatomopatologo e amico Adriano Calì). Nel cast ci sono anche Dajana Roncione, Corrado Fortuna, Orlando Cinque, Giulio Della Monica, Paola Giannini, Danilo Arena e Maurizio Marchetti. Credit: © Valentina Glorioso Claudio Castrogiovanni è l’ispettore capo Carmelo Spanò, braccio destro di Vanina. Credit: © Valentina Glorioso Giusy Buscemi al trucco ripassa il copione. Nelle pause ripete le battute da sola o con un’assistente. Credit: © Valentina Glorioso In piazza Bellini a Catania si trova il commissariato di polizia di Vanina Guarrasi. Nella serie sono stati utilizzati ambienti reali, non ricostruiti in un teatro di posa.

Nessuno dei due interpreti conosceva i romanzi della Cassar Scalia, che Giusy Buscemi ha incontrato sul set: «Le ho chiesto a che cosa di Vanina è più affezionata e mi ha risposto che ci tiene al suo essere burbera ma ironica». Senza contare che per interpretarla Giusy ha recuperato l’accento siciliano: «Studiare dizione mi aveva quasi fatto rinnegare le mie origini, ora invece sto tirando fuori tante sfumature». Arrivano i cestini del pasto: fagiolini bolliti e anelletti al forno. Li lasciamo alla cena, tra poco si torna a girare e si andrà avanti fino a notte fonde. La storia di Vanina e Paolo è solo all’inizio...