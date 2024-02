Sul set di “Viola come il mare 2” con Francesca Chillemi e Can Yaman. Le foto

In una Palermo con i fan in fermento, abbiamo assistito alle riprese dell’amata serie di Canale 5 Francesca Chillemi e Can Yaman sul set Credit: © Iwan Palombi Giusy Cascio







Palermo è in festa per le riprese di “Viola come il mare 2”, in arrivo prossimamente su Canale 5. Ad accoglierci sul set della fiction, che ha per protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman ed è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rti, c’è una città in fermento.

Il tempo non è clemente: piove spesso a dirotto e la troupe, capeggiata dai registi Alexis Sweet e Laszlo Barbo, per propiziarsi il cielo sereno intona “Nel sole” di Al Bano o “Su di noi” (nemmeno una nuvola…) di Pupo. Noi di Sorrisi siamo andati ad assistere ai ciak di tre scene importanti della nuova stagione. Ma prima abbiamo curiosato un po’ al “campo-base” in piazza Indipendenza, in pieno centro storico: è il posto in cui ci sono i camper con i camerini degli attori, quelli del trucco e dei costumi. Ed è qui che si ritrovano di buon mattino tecnici, attrezzisti, addetti ai costumi e comparse che fanno l’appello per vedere chi è di turno e viene convocato a girare.

Le foto dal set di “Viola come il mare 2” Una scena nella terrazza con vista sulla cattedrale di Palermo, in cui l’ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) e Viola (Francesca Chillemi) discutono per via di un’indagine complicata. Can Yaman sul set di "Viola come il mare 3" con il "ciak". In camerino per gli ultimi ritocchi al trucco e alle acconciature prima di girare, Francesca e Can danno uno sguardo al copione, ripassano le battute e si scambiano consigli amichevolmente. Gli striscioni delle fan, scritti in turco per Can. Il primo a sinistra recita “Tanti auguri di buon compleanno (l’attore lo ha festeggiato sul set l’8 novembre); il secondo, “Grazie di esistere". Una sarta prepara il casco dell’ispettore Demir che Yaman dovrà indossare in una scena in esterna. Francesca è sempre super concentrata. Prima del ciak riesce a isolarsi da ogni rumore sul set. Durante le riprese inizia a piovere a dirotto e gli attori vengono protetti da due grossi ombrelli. Can scherza con Francesca: «Se rido io, ridi pure tu: sintonizzati!». Riprese notturne in piazza Pretoria. Il ragazzo con il copione è l’attore palermitano Settimo Palazzo, il coach che aiuta Can con l’intonazione per le frasi in italiano più complicate. Il regista Alexis Sweet, con l’inconfondibile cappello, supervisiona una scena girata in una terrazza panoramica di piazza San Domenico. Si somigliano come due gocce d’acqua, Yaman e la sua controfigura, l’attore palermitano Alessandro Cusimano (a sinistra).

A un certo punto vediamo un bel ragazzo che somiglia molto a Can Yaman. E infatti è la sua controfigura: si chiama Alessandro Cusimano, è palermitano e ha 30 anni. «Farò una scena in moto, al termine di un aperitivo organizzato da “Sicilia Web News” (il giornale online in cui lavora Viola come cronista di nera, ndr) su una terrazza panoramica in Piazza San Domenico» racconta.

La notizia sui prossimi sviluppi della trama è che arrivano dei nuovi colleghi in redazione e questa è l’occasione per conoscere meglio i giornalisti che nella seconda stagione faranno anche un podcast.

Nel pomeriggio ci spostiamo a Palazzo Artale Tumminello, un edificio del 18° secolo. Qui, all’ultimo piano, nella famosa terrazza con vista sulla cattedrale, sono ambientati i dialoghi tra Viola e l’ispettore capo Francesco Demir, vicini di casa nella storia. Mentre si preparano, i due protagonisti sorridono complici all’obiettivo del nostro fotografo Iwan Palombi. Can ammira il panorama mozzafiato e dice: «Vorrei arrampicarmi sui muri della chiesa, come Spiderman». Poi si gira verso Francesca e la fissa.

«Non guardarmi, altrimenti mi distrai» scherza lei, che vorrebbe concentrarsi sul copione. Le battute però suscitano l’ilarità generale. Lui chiude una conversazione al telefonino e Viola gli chiede: «Novità?». E Demir risponde: «Solo che sono un cretino». Impossibile restare seri. Intanto in strada si raduna la folla dei fan. Mamme, nonne e nipoti mostrano gli striscioni: “Palermo è Viola” e tante scritte in turco per Can. Tra le urla degli appassionati della serie e il frastuono di un elicottero della polizia che sorveglia dall’alto la zona, si decide di darsi appuntamento la sera in piazza Pretoria, detta “piazza della Vergogna”, perché è piena di statue di nudi. Ombrelli alla mano, ci si sposta là. Fuori dall’inquadratura, vediamo Settimo Palazzo (attore palermitano che interpreterà Miran nella fiction “La Rosa dell’Istria”, in onda il 5 febbraio su Rai1: ne parliamo a pagina 81), ingaggiato come coach di Can: è lui che lo aiuta con l’intonazione delle frasi più complesse. Giusto il tempo di un boccone (specialità locali, come arancine, sfincione e cassatelle) e pronti… via! Francesca spera: «Dai, che la portiamo a casa!». E invece no: il diluvio costringe a smontare tutto. Non ci resta che aspettare le nuove puntate per saperne di più e scoprire come si evolverà la situazione: Viola a Demir sono fratelli, o c’è uno spiraglio perché tra di loro nasca una romantica storia d’amore?