Suor Angela al bar (sul set) in Umbria

01 Settembre 2020 | 09:14 di Redazione Sorrisi

Ad Assisi (PG) da diverse settimane sono iniziate le riprese di “Che Dio ci aiuti 6”, la fiction di Raiuno con Elena Sofia Ricci nei panni dell’incontenibile suor Angela. E in questa foto ecco Elena Sofia mentre sta per girare una scena in un bar.



In attesa di vederla (il ritorno di “Che Dio ci aiuti” è in calendario per i primi mesi del 2021), l’attrice sarà protagonista in autunno del film tv di Raiuno sulla vita della scienziata Rita Levi-Montalcini.