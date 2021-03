“Svegliati amore mio”: trama, cast e personaggi

Al via mercoledì 24 marzo in prima serata su Canale 5 la nuova fiction con Sabrina Ferilli Sabrina Ferilli in "Svegliati amore mio" Credit: © Mediaset Cecilia Uzzo







Da mercoledì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova fiction "Svegliati amore mio" con protagonista Sabrina Ferilli.

Come ne "L’amore strappato", in cui l’attrice era al centro di una fiction ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto, è di nuovo protagonista di una storia che, in qualche modo, racconta un grave problema di attualità.

Prodotta da Fabula Pictures e diretta da Simona e Ricky Tognazzi, racconta la battaglia di una madre coraggio che lotta per la salvezza di sua figlia e, nel contempo, cerca di far emergere la verità riguardo i (gravi) danni provocati dall’inquinamento industriale, quello di un’acciaieria. Nella lotta difficile intrapresa, la donna si troverà in conflitto anche con il marito, che nel "mostro d’acciaio" (come lei chiama la fabbrica) ci lavora da sempre con molta dedizione.



La serie annovera nel cast anche Ettore Bassi, Francesco Arca, Francesco Venditti, Veruska Rossi e Massimo Popolizio.

La trama

Siamo nei primi anni Duemila, in un Sud Italia non meglio specificato. Naná è una donna forte, animata da un profondo senso di giustizia, una mamma meravigliosa e una moglie innamorata. Un giorno tutto cambia, quando si scopre che sua figlia Sara, di dodici anni, è affetta da leucemia. Dopo un momento di buio e dolore, Nanà inizia una battaglia, con la forza di una leonessa, contro il “Mostro”. Si tratta dell’acciaieria Ghisal dove da vent’anni lavora suo marito Sergio. Il lavoro che gli ha permesso di dare una sicurezza alla famiglia è forse la causa del veleno responsabile della malattia della bambina. Per Nanà si tratta di una battaglia su più fronti, a partire dal muro di omertà e di inconsapevolezza della società in cui vive. La donna deve convincere le altre madri, rassegnate al dolente destino che le vede perdere i figli, a unirsi alla sua battaglia, persuadere un giornalista e una dottoressa ormai anestetizzata a combattere con lei, per inchiodare lo spietato manager dell’acciaieria, devoto solo al profitto. Nanà si troverà in conflitto perfino con il marito, legato al proprio lavoro e tormentato dalle conseguenze sulla salute della figlia, e sarà costretta a tenere a bada uno spasimante ossessivo. Soprattutto, la donna cercherà di fare di tutto per salvare la propria figlia.