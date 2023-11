Tosca D’Aquino è la “mamma” della squadra dei “Bastardi di Pizzofalcone”

Sin dalla prima stagione, Ottavia Calabrese ha dimostrato la sua dedizione al lavoro e la sua affettuosa e materna presenza Antonella Silvestri







È la vice sovrintendente della squadra dei Bastardi di Pizzofalcone, nonché l’esperta informatica. Sin dalla prima stagione, Ottavia Calabrese, interpretata da Tosca D’Aquino, ha dimostrato la sua dedizione al lavoro e la sua affettuosa e materna presenza. Affabilità e vivacità che l’attrice dimostra anche con noi durante la nostra intervista.

Tosca, in questa quarta stagione Ottavia non indossa più la divisa…

«Quella di non portarla più è stata una scelta mirata, per togliere Ottavia dalla scrivania e dal pc. Un giorno, poi, ho fatto una gaffe terribile. Mi sono tenuta la divisa per andare al bar e mi sono accorta del “peso” di quell’abito. Tutti mi guardavano e non parlavano più».

Finalmente la storia d’amore con il vicequestore Palma (Massimiliano Gallo) si è concretizzata...

«Dopo tre stagioni, Ottavia ha fatto una scelta».

E Palma le ha fatto scoprire che il figlio affetto d’autismo, Riccardo, possiede un incredibile talento musicale.

«Per Palma si tratta di un ragazzino prodigio, ma Ottavia resta scettica. Si ingelosisce del rapporto tra i due ed è diffidente. Anche perché è “spaventata” dalla storia d’amore col collega. Per preparami bene alla parte, ho frequentato molte mamme con figli autistici, perché volevo capire fino in fondo il loro rapporto. E ho scoperto che è quasi un legame simbiotico, molto più forte di quello naturale tra genitori e figli. Più che il ragazzo, poi, è la mamma che ha l’esigenza di rimanere attaccata al proprio figlio».

Insomma, Ottavia resta una donna prudente, lei mi sembra l’opposto...

«Dico sempre che recitare è meglio che andare dallo psicologo (ride). Questo lavoro ci permette di metterci nei panni di persone molto distanti da noi. Ottavia agisce per sottrazione, io, al contrario, sono passionale e impetuosa».

Già, me la immagino più come un “ciclone in famiglia”!

«A dispetto di quello che si può credere, che sono la classica donna di Napoli tutta passione e buonumore, in realtà a casa mia vengo definita “la Merkel” (l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, ndr). Sono molto esigente con i miei figli, Edoardo di 25 anni e Francesco di 18. Ho preteso che studiassero, che coltivassero le loro passioni e che rispettassero le regole. Ho sempre avuto un po’ la mania del controllo, soprattutto perché spesso sono assente per lavoro».

Ed è anche una maga dei computer come nella serie tv?

«Completamente negata. I miei figli, che sono molto abili in materia, invece, mi prendono sempre in giro».

Sempre sognato di fare l’attrice, allora?

«Assolutamente sì, non ho mai avuto un piano B. Per me esisteva solo la recitazione, il teatro, il cinema. A sei anni ho recitato tutta la parte di Titina De Filippo in "Non ti pago" in uno spettacolino della scuola».

E i suoi cosa dicevano?

«Li ringrazierò a vita. Mio padre e mia madre vendettero la casa di Napoli, comprandone una Roma, per seguirmi. Dirò di più: si sono avventurati in questo percorso ancor prima di conoscere l’esito del provino per l’ammissione all’Accademia di recitazione».

E che effetto le fa tornare nella sua Napoli?

«Mi riporta indietro nel tempo, quando sognavo di fare l’attrice, e penso: “Mamma mia, tutto quello che desideravo si è realizzato”. Lì vivono tutti i miei parenti, ogni volta vado a mangiare da loro e faccio il pieno di calore».