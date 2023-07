Tutte le fiction di Canale 5 in arrivo nella stagione 2023-2024

Le serie italiane che vedremo nei prossimi mesi sull'ammiraglia Mediaset Daniele Liotti e Chiara Mastalli in "Anima gemella" Solange Savagnone







Mediaset ha presentato i palinsesti per l'autunno/inverno 2023/2024 e non potevano mancare le fiction. Tra le novità da segnalare, l’arrivo della prima stagione di “Vanina Guarrasi” interpretata da Giusy Buscemi, i "Fantastici 5” con Raoul Bova e “Se potessi dirti addio” con Gabriel Garko e Anna Safroncik, mentre ad agosto inizieranno le riprese di "I fratelli Corsaro", con Beppe Fiorello.

Arriveranno poi “Maria Corleone” interpretata da Rosa Diletta Rossi, “Anima gemella” con Daniele Liotti, “La voce che hai dentro” che segna il ritorno in una serie di Massimo Ranieri, “Bardot”, con l’esordiente Julia de Nunez e il seguito di “Viola come il mare” con Can Yaman e Francesca Chillemi e “Storia di una famiglia per bene” con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Le 10 serie e i protagonisti

"I fantastici 5", con Raoul Bova

"Se potessi dirti addio", con Gabriel Garko e Anna Safroncik

"Maria Corleone", con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella

"Storia di una famiglia perbene 2", con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Tronchetti

"Viola come il mare 2", con Can Yaman e Francesca Chillemi

"La voce che hai dentro", con Massimo Ranieri

"Bardot", con Julia de Nunez

"Anima gemella", con Daniele Liotti

"Vanina Guarrasi", con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi

"I fratelli Corsaro", con Beppe Fiorello