Tutti danno il massimo se l’allenatore è Raoul Bova

"I fantastici 5" è la nuova fiction che vedremo su Canale 5. La stanno girando ad Ancona e a curiosare dietro le quinte c'eravamo solo noi Raoul Bova sul set della fiction "I Fantastici 5" Credit: © Virginia Bettoja Antonella Silvestri







Siamo stati ad Ancona un giorno intero. Non a spasso per la città, che è bellissima, ma al Palaindoor, la più grande struttura stabile per l’atletica al coperto di tutta Italia. Perché chiudersi in un mega impianto sportivo? Perché Sorrisi è stato l’unico settimanale a visitare il set di “I fantastici 5”, la serie tv in otto puntate, prodotta da Lux Vide, che andrà in onda nel 2024 su Canale 5. La fiction ha come protagonista Raoul Bova nei panni dell’allenatore di un gruppo di atleti disabili alle prese con una sfida importante: vincere gli Europei.

L’attore è stato tra i primi a venirci incontro e a raccontare la sua esperienza: «Questa serie mi ha regalato grandi emozioni sin da subito. Il messaggio che cerchiamo di dare è che la disabilità non impedisce di superare i propri limiti e di avere una vita appagante. Lavorare con gli atleti, alcuni dei quali veri sportivi paralimpici, è stato un arricchimento professionale e umano».

Le immagini dal backstage de "I fantastici 5" Un'immagine dal set de "I Fantastici 5" Credit: © Virginia Bettoja Un'immagine dal set de "I Fantastici 5" Credit: © Virginia Bettoja Un'immagine dal set de "I Fantastici 5" Credit: © Virginia Bettoja Un'immagine dal set de "I Fantastici 5" Virginia Bettoja Credit: © Virginia Bettoja Un'immagine dal set de "I Fantastici 5" Credit: © Virginia Bettoja

Nemmeno il tempo di finire la frase che Bova viene chiamato dal regista per girare la scena della gara che vedremo nella puntata d’esordio. Il Palaindoor, l’impianto utilizzato per l’allenamento dei ragazzi in tutta la serie, è il luogo dove gli atleti hanno giocato in casa (ad Ancona, appunto). Più che stare su un set, ci è sembrato di assistere a una vera sfida tra atleti paralimpici, ciascuno nella propria categoria. Siamo stati così catturati dalla magia del momento, complici l’adrenalina e le urla di gioia dei protagonisti, che ci siamo quasi dimenticati di assistere alle riprese di una fiction.

Merito, oltre che del cast, del regista Alexis Sweet che con la sua troupe ha lavorato senza sosta per rendere l’esperienza particolarmente coinvolgente. Alla fine della gara, allenatore, presidente della squadra e tecnici si sono avvicinati, come da copione, per complimentarsi con il vincitore. Con l’emozione che ancora pulsava nel cuore, ho aspettato che i riflettori si spegnessero e mi sono avvicinata anch’io per stringergli la mano. Non tanto perché era arrivato primo (era già scritto nella sceneggiatura) quanto per il modo in cui era riuscito a rendere autentica quella performance.