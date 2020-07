“Ultimo – Caccia ai Narcos”: trama, cast e personaggi

03 Luglio 2020 | 17:59 di Paola Toia

In "Ultimo - Caccia ai Narcos" Raoul Bova torna a vestire i panni del colonnello dei Carabinieri artefice di clamorose operazioni investigative, a partire dalla cattura del Capo dei Capi Totò Riina.

Questo capitolo, il quinto della serie, si concentra sulle rotte del narcotraffico a livello internazionale, in particolare quelle che portano la cocaina prodotta in Sudamerica sulle piazze di spaccio europee.

Le vicende raccontate nascono dall’attenta lettura di una realtà drammatica e non sempre conosciuta nei suoi meccanismi e nelle sue dinamiche, nel solco della linea editoriale della Taodue film, da sempre impegnata a raccontare vicende reali anche molto dure, ma sempre mostrando anche il lato positivo rappresentato dal sacrificio e dall’abilità dei membri delle forze dell’ordine. In questo caso del comandante Ultimo, vero e proprio simbolo del coraggio messo in campo da chi non si rassegna alla violenza e alla corruzione.

La trama Il quinto capitolo di una saga ormai ventennale. Ultimo è alle prese con i due gruppi criminali più potenti e feroci del mondo, ‘ndrangheta e cartelli messicani, uniti nel business del traffico di cocaina dal Sudamerica. In particolare, deve dare la caccia a El Cobra, capo del cartello degli Zetas: per arrivare a lui, dovrà entrare in contatto con Laura Zunida Aguilar, la sua donna, che vive a Roma per gestire i traffici europei del suo compagno. Laura vive con il figlio Santiago, un adolescente che, all’insaputa della madre, fa parte di un gruppo di hacker messicani chiamati Anonymous, impegnati a denunciare attraverso Internet i grandi cartelli del narcotraffico e la corruzione della polizia.

Cosa succede nel primo episodio? Un gruppo di carabinieri, per fermare l'alleanza tra 'ndrangheta e cartelli messicani che rischia di inondare di cocaina l’Europa, si era messo sulle tracce di El Cobra, un ex militare messicano divenuto capo del cartello degli Zetas. L’operazione era però stata scoperta e i carabinieri barbaramente trucidati. Così, un’alta funzionaria dell’Interpol chiede a Ultimo di proseguire la missione tragicamente conclusa. Dopo aver creato una piccola ma agguerrita squadra di carabinieri che lo aiuteranno nella sua missione sottocopertura, Ultimo deve cercare di sostituirsi agli intermediari della ‘ndrangheta in affari con El Cobra, guadagnandosi la fiducia di Laura, la sua donna. Ma non sarà facile.

Lo sfondo storico Le storie che Ultimo narra sono molto attuali: è possibile ripercorrere il percorso che porta la droga di origine colombiana nei porti italiani a opera dei cartelli messicani, in affari con la ‘ndrangheta calabrese, ormai da tempo la più potente organizzazione criminale attiva a livello europeo nello spaccio di cocaina. Di contro, sarà possibile approfondire anche l’attività di contrasto del narcotraffico da parte di un gruppo di giovani idealisti, gli Anonymous, ragazzi che hanno deciso di opporsi alla violenza e alla sopraffazione che ha trasformato ampie zone del Messico in una terra senza legge. Attraverso la loro abilità di hacker sono riusciti a raccogliere informazioni e prove importanti per inchiodare i Narcos e sventare i loro piani criminali. Ultimo entrerà in contatto con questi giovani che, come lui, hanno anteposto alla propria vita, gli ideali di giustizia e onestà.

L'ambientazione Attraverso gli occhi di Ultimo sarà possibile scoprire la realtà di un Paese come il Messico, in cui il potere dei cartelli dei Narcos è ormai diffuso a tutti i livelli, attraverso la corruzione sistematica di funzionari pubblici, di parte delle forze dell’ordine, di uomini politici. Originalmente ambientato a Veracruz, nel golfo del Messico, dove opera realmente il cartello degli Zetas, per motivi di opportunità è stato ricollocato tra Tijuana ed Ensenada, nella Baja California, una scelta che ha arricchito il film proprio per la vicinanza di Tijuana con il confine americano e per il suo storico ruolo nel traffico di droga. Inoltre, con le politiche sull’immigrazione volute dalla presidenza Trump, certe scene hanno acquistato un valore ancora più attuale.

Il cast Il cast Ad affiancare Raoul Bova, che storicamente è il portavoce del vero Ultimo, c’è un cast internazionale (tra cui Nerea Barros dalla Spagna, Ruben Zamora dal Messico, Josè Dammert dal Perù), abbinato a un cast italiano di nuovi volti poco visti in tv, ma molto interessanti: Giusy Loschiavo, Luca Fiamenghi, Alberto Basaluzzo.

Ultimo, il vero eroe In questo capitolo, Ultimo è più maturo: riuscirà infatti a conquistare la fiducia della rappresentate degli Zetas in Italia, Laura Aguilar, fino a farsi portare in Messico come partner d’affari del capo del cartello in persona, El Cobra. Quella che segue è una spirale di intrighi, doppi giochi, colpi di scena che mettono a dura prova Ultimo. Una missione quindi dove il nostro eroe deve prima di tutto riuscire a dimostrare che l’intelligenza può ancora vincere contro la ferocia e dove il lieto fine non è scontato.

