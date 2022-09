“Un medico in famiglia”: i numeri, il cast e la sigla

Una delle fiction più amate di sempre approda in streaming anche su Prime Video "Un medico in famiglia" Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Riapre casa Martini: da giovedì 22 settembre "Un medico in famiglia" approda in streaming anche (oltre a RaiPlay) su Prime Video, dove saranno disponibili le prime quattro stagioni. La serie, una delle fiction più amate di sempre, si è conclusa con la puntata andata in onda il 24 novembre 2016. Quasi sei anni dopo, è di nuovo il momento di dire «Ciao, famiglia [Martini, ndr]».

I numeri di "Un medico in famiglia"

Era il 6 dicembre 1998 quando la Rai iniziò a trasmettere "Un medico in famiglia", adattamento italiano del programma spagnolo "Médico de familia", trasmesso da Telecinco negli Anni 90. La prima stagione è stata l'unica composta da 52 episodi, le altre contano 26 episodi ciascuna. Il primo episodio in assoluto, intitolato "La casa nuova", cominciava con un video introduttivo con la voce narrante di Ciccio e mostrava la famiglia Martini, in quel momento composta da Lele (Giulio Scarpati), il padre Libero (Lino Banfi) e i figli Maria, Ciccio e Annuccia piccolissima – interpretati, rispettivamente, da Margot Sikabony, Michael e Eleonora Cadeddu – reduci dalla perdita di Elena (scomparsa due anni prima) e in procinto di cambiare casa. Con loro c’erano anche Alice (Claudia Pandolfi) e Giulio (Ugo Dighero), caro amico di Lele.

Quante stagioni e quanti episodi sono

Con dieci stagioni e un totale di 286 episodi andati in onda, suddivisi in 10 stagioni, è una della serie televisive più longeve nella storia della televisione italiana. Avendo da subito ottenuto un enorme consenso di pubblico e di critica, è anche una delle fiction di maggior successo mai prodotte dalla Rai.

La sigla

Uno degli elementi inconfondibili di "Un medico in famiglia" è senz'altro la sigla, anzi, le sigle, poiché nel corso delle dieci stagioni (e dei 18 anni di trasmissione) si sono avvicendati due brani.

La prima sigla: "Ai Ai Ai"

Scritta da Roberto Boribello, Franchetto e Migliorati, "Ai Ai Ai" è cantata, prodotta e arrangiata dai Los Locos (dall'album "Salta") come sigla iniziale per le prime cinque stagione. Per motivi di tempo, la versione che si sente in tv all'inizio di ogni puntata non è la versione integrale, mancano due strofe.

La seconda sigla: "Je t'aime"

A partire dalla sesta stagione (2009) fino alla decima (2016), la sigla è il brano "Je t'aime", scritta da Emiliano Palmieri e Anna Muscionico (anche autori dei brani del musical della scuola di Annuccia nella settima stagione) e cantata dall'attrice Giulia Luzi (interprete di Giulia, amica di Annuccia).

Dove si trova la casa di "Un medico in famiglia"

La casa della famiglia Martini è un elemento fondamentale della serie. Negli anni cambiano personaggi, ma mai il nucleo e la cornice d’azione, cioè la villetta dei Martini. L’edificio, che risulta essere nel quartiere residenziale di "Poggio Fiorito" a Roma, in realtà è allestito a Cinecittà, sia per gli esterni, sia per gli interni. Altre ambientazione frequenti sono la ASL (che poi diventa la clinica Villa Fiorita) e la casa di Cettina e Torello (accanto al villino dei Martini), che poi diventa la cioccolateria di Bianca.

Il cast di "Un medico in famiglia"

Come tutti sanno, la serie segue le vicende della famiglia Martini nel corso delle sue generazioni. Nelle prime stagioni il focus è su Lele (Giulio Scarpati), vedovo che si trasferisce nel quartiere della capitale Poggio Fiorito insieme ai tre figli Maria (Margot Sikabonyi), Ciccio (Michael Cadeddu) e Annuccia (Eleonora Cadeddu) e al padre pensionato Libero (Lino Banfi). Nella nuova casa graviterà spesso anche nonna Enrica (Milena Vukotic) e entrerà anche Cettina (Lunetta Savino), in qualità di governante. Nell’arco delle dieci stagioni, i ragazzi crescono e a loro volta, vivono diverse vicende personali e sentimentali, insieme a Lele che alla fine della serie risulta padre di sei figli – tre dalla moglie Elena, i gemelli Elena e Bobò da Alice (Claudia Pandolfi), Carletto da Bianca (Francesca Cavallin), a sua volta madre di Inge – e nonno di vari nipoti – Palù di Maria e Guido (Pietro Sermonti), due gemelli da Maria e Marco (Giorgio Marchesi) e altri due gemelli da Ciccio e Tracy.

Gli interpreti presenti in tutte le stagioni sono: Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu e Paolo Sassanelli, ovvero nonna Enrica, Annuccia e Oscar Nobili, il medico amico di Lele.

Le guest star

Per una serie così longeva, anche il cast non poteva che essere uno dei più numerosi di sempre, che oltre ai personaggi principali, ha visto avvicendarsi tanti volti noti della televisione, con ruoli più o meno ricorrenti, da Giorgia Surina (ex Vj di Mtv) nel ruolo di Virginia Battaglia, una dottoressa con cui Lele ha avuto una storia a Parigi dopo la separazione da Alice e che nella settima stagione cerca di riconquistarlo, a Kabir Bedi nei panni di Kabir Dahvi nella quinta stagione, nonno di Sarita. Ancora, negli anni si sono visti Elio Germano ("Er Pasticca", fidanzato di Maria nella seconda stagione), Edoardo Leo (è Marcello, nelle stagioni 3 e 4), Martina Colombari (Carlotta Wilson nella terza stagione), Francesco Salvi (è Augusto Toretto nelle stagioni 3,4 e 5), Gabriele Cirilli (è Dante Piccione dalla sesta all'ottava stagione), Paolo Conticini (è Gus, ex marito di Bianca nelle stagioni 7 e 8), Alessandro Tersigni (è Roberto Magnani, innamorato di Maria nell'ottava stagione) e Damiano David dei Måneskin (in un cameo dell’episodio undici della decima stagione).

Che fine hanno fatto gli attori

Giulio Scarpati ha proseguito la sua carriera di attore oltre a "Un medico in famiglia", dividendosi tra cinema, teatro e tv. Discorso analogo per Claudia Pandolfi e Francesca Cavallin: entrambe hanno interpretato le compagne di Lele Martini, ruolo che si inserisce nella lunga carriera delle due attrici, note in televisione e al cinema. Per la Pandolfi "Un medico in famiglia" è stato un trampolino di lancio per la popolarità, proprio come lo è stato per Pietro Sermonti, che dopo essere stato Guido Zanin (marito di Maria, poi tragicamente scomparso), è diventato ancora più famoso nella serie “Boris” e nella trilogia cinematografica (con Edoardo Leo, conosciuto proprio sul set della fiction) “Smetto quando voglio”. Ovviamente non serve ribadire la popolarità di Lino Banfi oltre a nonno Libero, come per Milena Vukotic (nonna Enrica), attualmente impegnata con "Le fate ignoranti - La serie" e al cinema con "Dante" di Pupi Avati. Lunetta Savino ha interpretato Cettina, adorabile colf di casa Martini devota alla Madonna del Carmelo (ma anche a Eros Ramazzotti), nelle prime cinque stagioni della fiction, con qualche comparsata nella 6°: il ruolo le ha portato fortuna e l’attrice è molto attiva sia in televisione, sia in teatro.

E che fine hanno fatto gli interpreti dei tre fratelli Martini, figli di Lele e Elena? Margot Sikabonyi, che è stata Maria, ha debuttato nella fiction a soli 16 anni (interpretando una dodicenne) ed è letteralmente cresciuta insieme al suo personaggio. L’attrice oggi è anche insegnante di yoga e health coach.

Ciccio (Francesco) Martini è stato interpretato da Michael Cadeddu, fratello dell’attrice che inter stata Annuccia. Nato a Milano da padre sardo e madre altoatesina, ha partecipato al programma “Solletico” dal 1994 al 1996 con il nome di “Lenticchia”. La maggiore esperienza di attore è legata appunto a “Un medico in famiglia”, mentre dal 2002 segue le orme del padre, fantino professionista.

Eleonora Cadeddu ha interpretato Annuccia Martini, presente in tutte le dieci stagioni dello show. L’attrice è letteralmente cresciuta sul set, insieme al suo personaggio, che interpreta da quando ha due anni. Sorella di Michael Cadeddu (Ciccio) anche nella realtà, dopo la maturità, conseguita nel 2014, ha frequentato e si è diplomata presso l'Accademia Internazionale di Teatro di Roma. Attualmente è attrice, insegna teatro ai bambini nelle scuole e frequenta la Facoltà di Lingue all’Università Sapienza di Roma.