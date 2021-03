“Un passo dal cielo 6”, Daniele Liotti: «Seguitemi, vi terrò col fiato sospeso»

L'attore torna nei panni di Francesco Neri. Non è più una guardia forestale e si trasferisce in Cadore Daniele Liotti in "Un passo dal cielo 6" Stefania Zizzari







Daniele Liotti torna nei panni di Francesco Neri (non più guardia forestale), il protagonista della sesta stagione di “Un passo dal cielo”. Ed è subito azione.

Daniele, cosa ci fa appeso a una parete di roccia a strapiombo sul vuoto?

«Sto cercando di salvare una persona. Ma non mi faccia dire altro: non voglio rovinare la sorpresa».

È un effetto speciale?

«No no, ero proprio su uno strapiombo a un centinaio di metri da terra! Ma nessuna paura, ero ben legato!».

Sarà, ma a guardarla vengono le vertigini...

«Devo dire che non ho paura dell’altezza. Me l’ha fatta passare proprio questa serie: ho imparato a conoscere, a rispettare e ad amare la montagna, e a non temerla. Nella sesta stagione c’è molta azione. E anche più commedia».

Andiamo per ordine. Innanzitutto perché si chiama “Un passo dal cielo - I guardiani”?

«Ci sono delle novità. Il titolo si riferisce al fatto che i nostri personaggi sono un po’ i guardiani delle montagne».

Quali novità?

«Francesco abbandona la Forestale, si leva la divisa ma non per questo rinuncia a difendere le sue montagne. È passato del tempo da quando lo abbiamo lasciato e ora lo ritroviamo che chiude la porta della sua palafitta sul lago di Braies, troppo piena di ricordi, e si mette in viaggio per portare i lupi di Emma (interpretata da Pilar Fogliati, ndr) in Slovenia, nel loro habitat ideale. Lei non c’è più (l’aneurisma se l’è portata via, ndr) e Francesco vuole esaudire il sogno della donna che ha amato così tanto. E poi ha voglia di ricominciare, portandosi dentro i meravigliosi ricordi che lo tengono legato a quei luoghi. Ricordi che gli danno forza e serenità».

Ma quelle montagne non lo lasciano andare...

«In effetti no. Il racconto ci porta sulle Dolomiti bellunesi e lui, proprio per difenderle da una società di speculatori, si trasferisce in un rifugio in cima alle Cinque Torri. Ha bisogno di solitudine e di immergersi ancora di più nella natura. Ma sente che è una sistemazione provvisoria: il cavallo è sempre sellato, le bisacce e lo zaino pronti per ripartire con i lupi».

Il cavallo è lo stesso delle altre stagioni?

«No, è una cavalla dolcissima e affettuosa che si chiama Stella. Eravamo così legati che quando dovevo arrivare davanti al rifugio si fermava, io scendevo e lei mi seguiva entrando nella baita... abbiamo dovuto rigirare la scena più volte».

E con i lupi come se l’è cavata?

«Beh, lì un po’ di apprensione c’è stata. Soprattutto in un paio di scene nelle quali dovevo giocare con loro: ero sdraiato e avevo sei lupi sopra di me che mi leccavano, mi mordicchiavano, mi sovrastavano...».

Si è ambientato subito nelle nuove località delle riprese?

«Sì. Avevo una casa sopra San Vito di Cadore. Era su un sentiero che si inerpicava con un bel dislivello fino a un rifugio: una quarantina di minuti di camminata, che facevo tutte le mattine molto presto, prima di cominciare a girare. È stato bellissimo: ho incontrato volpi, cervi, leprotti, scoiattoli... sono stati momenti nei quali ho fatto il pieno di emozioni. Mi sono commosso a volte davanti a tanta bellezza. Abbiamo girato tra giugno e ottobre, dopo i mesi di lockdown in cui eravamo tutti chiusi in casa: mi sono sentito fortunato. Molto».

Con il cambio di location non ha dovuto girare la scena che era ormai un classico: il bagno nell’acqua gelida del lago di Braies. Contento?

«Sì, lo confesso (ride)».

In alternativa?

«Una cosa altrettanto “traumatizzante”? Una grandinata a 3.000 metri con chicchi che sembravano sassi, e fulmini uno dietro l’altro».

La prima puntata della serie andrà in onda il 1° aprile. Un giorno speciale per lei.

«E non è un pesce d’aprile! È il mio compleanno».

E mica un compleanno qualunque.

«Diciamo che “Un passo dal cielo” è la ciliegina sulla torta dei miei 50 anni. Un bellissimo regalo».

Chi arriva e chi resta

La nuova stazione di polizia è a San Vito di Cadore, nelle Dolomiti venete. Qui si sono trasferiti il commissario Nappi (Enrico Ianniello) e Huber (Gianmarco Pozzoli). Francesco ha lasciato la Forestale e vive in una baita sulle montagne delle Cinque Torri. Ha sposato Emma ma la donna non c’è più a causa dell’aneurisma che se l’è portata via. Nella serie arrivano Dafne (Aurora Ruffino), Elda (Anna Dalton), Carolina (Serena Iansiti) e Christoph (Carlo Cecchi).