“Un passo dal cielo 6”: trama, cast e personaggi

Torna su Rai1 la fiction con protagonista Daniele Liotti Cecilia Uzzo







L’attesa per "Un passo dal cielo 6" è finita: la nuova stagione della fiction con Daniele Liotti nelle vesti dell’ispettore forestale Francesco Neri va in onda in prima serata su Rai1 da giovedì 1 aprile.

Come sempre, le cime delle Dolomiti e i boschi suggestivi delle montagne fanno da sfondo ai nuovi otto episodi della serie (anche se ora si sono spostati in Cadore, in Veneto), che riconferma Liotti nel ruolo di Francesco e Enrico Ianniello in quello del suo co-protagonista, il commissario Vincenzo Nappi.

Anche in questa nuova stagione, che porta il sottotitolo "I Guardiani", i personaggi dovranno fare i conti con un presente pieno di colpi di scena, un passato sempre pronto ad affiorare e un futuro tutto da scrivere. Francesco e Vincenzo affronteranno insieme nuovi casi e avventure che li spingeranno a ridefinire la loro collaborazione e la loro amicizia. Mentre indagano, i due uomini si troveranno anche a fare i conti con varie vicende personali.



Accanto a Daniele Liotti e Enrico Iannello, nel cast della nuova stagione ritroviamo anche personaggi noti: Gianmarco Pozzoli nel ruolo di Huber Fabbricetti e Jenny De Nucci in quello di Isabella. Torna anche Giusy Buscemi nei panni di Manuela Nappi, sorella di Vincenzo. Come guest star c’è Pilar Fogliati nel ruolo di Emma, la moglie di Francesco che, apprende il pubblico nella prima puntata, è morta tra la quinta e la sesta stagione. Nuovi personaggi, nuove storie arrivano a rendere ancora più intrigante "A un passo dal cielo 6 – I Guardiani", in onda su Rai1 da giovedì 1 aprile per 8 prime serate.

La trama

Il commissariato di Vincenzo è stato trasferito a San Vito di Cadore in una bella e comoda stazione di polizia. Mentre Vincenzo e Huber si ambientano nella nuova caserma, guardano preoccupati le cime delle Dolomiti: è da tempo ormai che non vedono più il loro amico Francesco Neri. È in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri, isolato da tutto e da tutti. Si è sposato con Emma, l’amore della sua vita, ma lei non c’è più: quell’aneurisma che la minacciava se l’è portata via. Francesco ha un’aria risolta, pacificata. Ha amato fino alla fine la donna che gli ha ridato la serenità e, quando incontra Vincenzo, glielo dice chiaramente: adesso per lui quelle montagne rappresentano il passato. Il suo futuro è portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma.

Ma qualcosa sconvolge i suoi piani: nel bosco millenario che punteggia la vallata è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando. Il progetto di una compagnia australiana ha un impatto ambientale devastante e gli abitanti della valle vi si oppongono strenuamente. Francesco non può rimanere indifferente. Proprio vicino alla miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne, e Neri vede una bambina misteriosa, vestita di bianco e coronata di fiori, una piccola ninfa tra i boschi. Parte all’inseguimento, inconsapevole della nuova avventura che lo porterà a mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine di Emma.

Oltre alle indagini sul tentato omicidio di Dafne e il problema della miniera, Vincenzo ha dei grattacapi personali: dopo l’abbandono di Eva, si è ritrovato solo a crescere la figlia Mela, lui napoletano, in quelle sperdute montagne del nord. Accanto a lui c’è Elda, donna affidabile, ecologista convinta, ma nella sua vita irrompe Carolina, una ragazza spregiudicata che metterà in crisi Vincenzo e i suoi sentimenti per Elda. Nel frattempo Manuela, la sorella del commissario, è tornata tra le montagne per sposarsi, ma forse non gli dice tutto su Antonio, quel suo fidanzato apparentemente perfetto. Vincenzo scopre presto che Manuela coltiva un sogno segreto, che ora non può più nascondere.

Cast e personaggi

Credit: © Rai Daniele Liotti è Francesco Neri È segnato dal dolore, Francesco Neri. Si è sposato con l'amata Emma, ma l'aneurisma che la minacciava l'ha uccisa. Nonostante cerchi di darsi pace con il pensiero di aver amato fino alla fine la donna che gli ha ridato la serenità, vive isolato in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri e progetta di portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma. Il commissario (e ormai amico) Vincenzo sembra destinato a rassegnarsi senza Francesco, quando avviene qualcosa che riporterà l'uomo in azione proprio tra quelle montagne che voleva abbandonare per sempre. Il destino gli riserva ancora molte cose, compreso, forse, un nuovo amore... Credit: © Rai Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi Il Commissario Nappi ha una nuova compagna, Elda, salutista e vegana convinta, che finalmente fa da madre alla piccola Mela (Carmela), abbandonata da Eva che ha lasciato Vincenzo alla fine della quinta stagione. Il commissario si è trasferito con la figlia a San Vito di Cadore e si è fidanzato con Elda. Sembra andare tutto bene, quando nella sua vita irrompe Carolina, una ragazza spregiudicata che si fa pagare a peso d’oro come eco consulente dai ricchi annoiati della zona. Carolina li affianca nelle loro scelte eco-friendly organizzando catering e consigliando sessioni di yoga con le capre. Proprio quando tra Vincenzo e Carolina si apre una guerra senza quartiere a colpi di ricatti, Elda decide di affidarle l’organizzazione del matrimonio di Manuela, l'amata sorella di Vincenzo... Credit: © Rai Aurora Ruffino è Dafne Trovata da Francesco vicino alla miniera in fin di vita, con un colpo di fucile nel ventre, Dafne sembra uscita dal nulla. È una donna bellissima e vive in una baita isolata nel bosco. Ma non è sola. Con lei c’è la figlia Lara, che si rifiuta di parlare, come se fosse cresciuta lontana dal mondo. Dafne si riprenderà, ma il mistero della sua aggressione avrà risvolti imprevedibili e svelerà un segreto insospettabile. Credit: © Rai Giusy Buscemi è Manuela Nappi Manuela Nappi, la sorella di Vincenzo, già conosciuta nelle precedenti stagioni, ritorna tra le Dolomiti per sposarsi con Antonio. Manuela ha un sogno segreto che finora non ha mai avuto il coraggio di confessare a suo fratello. È una ragazza alla ricerca del proprio posto nel mondo. Sarà proprio la decisione di rimanere sulle Dolomiti per inseguire i suoi desideri a farla crescere e a maturare scelte che la renderanno una donna. Credit: © Rai Carlo Cecchi è Christoph Christoph è un’istituzione tra la gente del luogo. Amico di vecchia data di Francesco, è diventato un personaggio mitico negli Anni 90 per le sue scalate in solitaria, per aver attraversato in slitta l’Antartico, per aver disceso in canoa il Rio delle Amazzoni. Oggi vive in una baita tra le montagne del Cadore, insieme a un’aquila che nessuno sa come abbia fatto ad addomesticare. Ma quando la compagnia mineraria minaccia di sventrare quei boschi millenari, anche Christoph scende a valle per protestare, scoprendo qualcosa che gli cambierà letteralmente la vita. Credit: © Rai Anna Dalton è Elda Elda è la nuova compagna di Vincenzo. È una donna molto bella, salutista e talmente rispettosa dell’ambiente da costringere Vincenzo a un ecologismo radicale. È figlia di un alpino e ha rilevato uno stabile che ha trasformato in un condominio green, lo stesso in cui vive Vincenzo. Estremamente organizzata e attenta alle esigenze di tutti, dà tanta sicurezza a Vincenzo e si occupa con cura e attenzione della piccola Mela, che infatti adora quella nuova “mamma”. Insomma, è la donna perfetta. Pproprio per questo sarà dura per Vincenzo capire quali siano davvero i suoi sentimenti per lei. Credit: © Rai Serena Iansiti è Carolina Carolina entra nella serie come un piccolo tornado, smascherando l’ambiguità del commissario Nappi. Per quanto innamorato di Elda, rigorosamente vegana, Vincenzo non resiste al richiamo di un gustoso pollo fritto da Nello il Re del Pollo. Ed è proprio qui che si imbatte in questa giovane sfrontata, sportiva e sorridente. Sarà proprio la freschezza di Carolina, unita a una buona dose di sfacciataggine, ad attrarlo. È una donna che si barcamena tra un lavoro e un altro, ma sempre con l’idea di “rubare ai ricchi per dare a sé stessa”, in particolare spacciandosi per “consulente ecologica”. Nel corso della stagione scopriremo che il suo spumeggiante carattere nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà Vincenzo. Credit: © Rai Luca Chikovani è Enrico Costa Enrico, 18 anni, abita con i suoi in una grande villa e ha un autista personale. Tiene rigorosamente a distanza i compagni di scuola, è uno di quelli che nemmeno risponde agli inviti. Ma, c’è un ma: dietro questo schermo si nasconde un ragazzo tutt’altro che duro. E la sua fragilità non è soltanto emotiva: quella sua riservatezza cela un segreto doloroso, una strana malattia che lui nasconde attentamente. E non sarà facile per Isabella fare breccia nella sua vita, convincerlo ad aprirsi al mondo e finalmente, vivere. Credit: © Rai Filippo De Carli è Giorgio La giovane Isabella, intanto, è di nuovo presa tra due fuochi: da un lato Giorgio, con cui sogna di aprire un ranch per allevare insieme i cavalli e dall’altro Enrico, misterioso e tormentato figlio del manager che sta costruendo la miniera.