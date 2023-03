“Un passo dal cielo 7”, le anticipazioni: complicazioni d’amore e nuove indagini

Enrico Ianniello ci anticipa le novità della fiction di cui è anche regista Antonella Silvestri







È presente dalla prima puntata di "Un passo dal cielo", andata in onda nel 2011, e ci ha conquistato tutti. Parliamo di Vincenzo Nappi, napoletano verace al comando di un posto di Polizia tra le montagne delle Dolomiti.

Gli presta il volto anche in questa settima stagione, al via il 30 marzo, Enrico Ianniello.

Quest’anno c’è una novità tra le novità: lei passa anche alla regia.

«Ho diretto quattro delle otto puntate ed è stata un’esperienza straordinaria perché amo gli attori e adoro questo mestiere».

Quali altre novità ci aspettano?

«La famiglia Nappi raddoppia. Nel senso che lavorerò con mia sorella Manuela (Giusy Buscemi), diventata ispettore. E piano piano impareremo molto l’uno dall’altra».

E continuerà a essere iperprotettivo nei suoi confronti?

«Nappi farà cento passi indietro perché si rende conto che Manuela è una donna capace, intelligente e anche più brava di lui. Diciamo che parte in quarta, per sostituire la figura del papà che hanno perso, per poi scalare la marcia e accettare che deve lasciare andare Manuela per la sua strada».

Lei è casertano d’origine, ha studiato a Firenze e, da 18 anni, vive in Spagna. Come si è adattato al freddo delle Dolomiti?

«È stato facilissimo perché è un posto che ti concilia con la vita. Se ami la natura, non c’è luogo migliore. Uscire la mattina e respirare aria pulita, ti cambia la giornata. Nell’arco dei tredici anni di set, ci ho portato in vacanza i miei due figli Carlo e Lorenzo, quando erano piccoli. Attraverso i loro occhi, vedevo la meraviglia di questi posti e la fortuna di lavorare lì».

E quando le viene voglia di pizza e babà cosa fa?

«La verità è che quando sono a casa da solo mi faccio la zuppa o la pasta con la scarola. Abbiamo fatto amicizia con un ristoratore della zona, Emilio, che, all’occorrenza e dietro mia esplicita richiesta, mi prepara la pizza. Devo dire che non è niente male!».

Tornando alla fiction, ci può raccontare un aneddoto di questa nuova stagione?

«Ormai mi chiamano il maratoneta (ride). Dovendo stare sia davanti che dietro alla macchina da presa devo correre. Il tempo di girare la scena e poi subito mi tocca raggiungere in fretta il monitor per rivederla. La cosa buona è che ho perso un paio di chili».

Nappi non è fortunatissimo in amore. Nelle nuove puntate andrà meglio?

«Be’ con Carolina (Serena Iansiti) ci sono dei problemi. Lei lo trascurerà perché la sua casa vinicola diventerà sempre più importante. Poi torna Eva (Rocio Munoz Morales). Tra loro c’è sempre attrazione e c’è la loro figlia, Mela, l’amore della vita».

Lei la sua compagna, Gabriella, l’ha conosciuta proprio a "Un passo dal cielo", dove faceva la controfigura di una sua ex...

«Sì, ho baciato la controfigura. E da quel bacio è nata una storia d’amore bellissima».