“Un passo dal cielo 7”: trama, cast e personaggi

Mirko Sartor è il figlio di Adele. Insieme vivono a Eden, una comunità per il recupero di ragazze minori con precedenti penali gestita dalla madr. È l’unico ragazzo in questo luogo abitato da sole donne, è cresciuto senza un padre e senza figure maschili di riferimento. Fino a quando scopre l’identità del genitore che Adele gli ha tenuta nascosta: Luciano Paron. Mirko non sa perché i suoi genitori si siano allontanati, ma ha un’attrazione irresistibile per quest’uomo forte, affascinante e autoritario, tanto da entrare in conflitto con la madre pur di passare del tempo con lui. Una seconda figura maschile di riferimento per Mirko potrebbe essere lo zio Nathan. Sarà Manuela a cercare in ogni modo di avvicinare zio e nipote, per salvare Mirko da un padre ambiguo.

Adele Sartor è una figura conosciuta a San Vito, ha aperto una comunità di recupero che con l’istituto della "messa alla prova" permette a ragazze minorenni di ripulirsi la fedina penale scontando la pena attraverso il lavoro nella natura, anziché in carcere. Lì cresce da madre single Mirko, il figlio avuto da Paron quando era ancora adolescente. Nessuno sa perché Adele si sia allontanata: tutti pensano che lui non abbia voluto sposarla dopo averla messa incinta. In realtà, Adele custodisce un oscuro segreto, la ragione per cui ha dedicato la vita a proteggere le ragazze vulnerabili. Per lo stesso motivo non vuole che Mirko si avvicini a suo padre. Per evitare il peggio, dovrà affidarsi al fratello adottivo Nathan, nonostante la difficile storia che li lega e li separa.