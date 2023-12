“Un professore”: «Questa fiction è la nostra prova di maturità»

Parlano i ragazzi protagonisti: Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo Domenico Cuomo, Alessandro Gassmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino Credit: © Anna Camerlingo Solange Savagnone







Sono giovani e pieni di talento. Sono i tre ragazzi protagonisti della serie “Un professore 2”, coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy. Nicolas Maupas interpreta Simone, il figlio di Dante Balestra (Alessandro Gassmann); Damiano Gavino è Manuel, figlio di Anita (Claudia Pandolfi), compagna di Dante; mentre la new entry Domenico Cuomo è Mimmo, ex studente di Dante in libertà vigilata.

Che cosa apprezzate dei vostri personaggi?

Nicolas: «Mi piace che Simone faccia degli errori, ma che poi abbia anche la capacità di migliorare».

Damiano: «Di Manuel amo la voglia di volersi sentire più grande di quello che è e di fare esperienze prima del tempo, ritrovandosi spesso in situazioni pericolose».

Domenico: «Apprezzo Mimmo perché tenta di avere una comunicazione con i grandi e i coetanei nonostante il carcere. Mi ha fatto piacere vedere un ragazzo che, anche se ha sbagliato, riesce a coltivare passioni come la lettura e il latino».

Che studenti eravate?

Nicolas: «Simone è bravo in matematica, io ero pessimo. Ho studiato al Linguistico e facevo le marachelle, senza mai mandare in coma nessuno, però, come accade nella serie! Mi sono divertito, avevo la giusta dose di serietà e leggerezza».

Damiano: «Ero uno studente normale, facevo il mio e me la cavavo sempre. Copiavo parecchio. Ho frequentato il Liceo musicale e andavo male in matematica e in fisica».

Domenico: «Anch’io copiavo, scrivendo sul muro di fronte o sul banco. Ho incontrato varie difficoltà per le assenze dovute agli impegni di attore. All’inizio alcuni professori hanno fatto storie dicendomi che non era un lavoro vero, ma poi quando sono usciti alcuni progetti come “Mare fuori” mi hanno dato una grande mano e sono riuscito a diplomarmi grazie a loro: sono uscito con 92 dall’Istituto tecnico turistico!».

Ma Alessandro Gassmann vi ha fatto un po’ da maestro di recitazione sul set, oltre che nella serie?

Nicolas: «Alessandro ha la tendenza a essere “dantesco”, ha la stessa generosità e passione del suo personaggio: ti insegna cose che riguardano sia il privato sia il lavoro. Io ho il difetto di “correre” quando dico le battute, e lui mi ricordava di rallentare. È una persona molto seria ma allo stesso tempo divertente».

Damiano: «All’inizio per me sbagliare era un dramma. Ma vedere anche Gassmann commettere errori o impappinarsi e ricominciare mi ha fatto capire che si può sbagliare, e con molta classe. Al di là di questo, è stato un grande maestro e ti fa piegare in due dalle risate, fa dell’ironia su qualsiasi cosa».

Domenico: «Con lui ho un rapporto particolare, che non c’entra con la serie. Ha doppiato “La strada per El Dorado”, un cartone che ho consumato a furia di vederlo da piccolo. Trovarmelo lì davanti e sentire la sua voce è stato molto emozionante».

Il successo della serie vi sta facendo montare la testa, almeno un po’?

Nicolas: «Ho avuto la fortuna di ricevere un’ottima educazione dai miei genitori che mi hanno preparato. Temo il successo, non vorrei mi cambiasse. Non serve montarsi la testa, anche se siamo molto “viziati” dalle nostre fan».

Damiano: «Il rischio c’è quando senti la marea di emozioni che ricevi dai fan. Ma se sei lucido, capisci che è una cosa secondaria rispetto a quello che fai. Al di là dell’educazione che mi hanno dato i miei genitori, posso dire che le persone a me care hanno la capacità di riportarmi alla realtà».

Domenico: «La cosa che mi fa stare con i piedi per terra sono i miei quattro nonni: sono cresciuto con loro che facevano quello che potevano per me. Ho una visione semplice della vita, i miei valori non sono i soldi, il potere né tantomeno la fama».

Avete altre passioni, oltre alla recitazione?

Nicolas: «I libri, la musica e cucinare nella mia casa di Roma, dove vivo da solo».

Damiano: «Io invece sto con i miei. Amo la musica, suono la chitarra, il contrabbasso e il pianoforte che ho studiato a scuola».

Domenico: «Io sto cercando casa, ma vivo ancora dai miei. Amo gli animali, ho quattro cani, tre gatti e un pappagallo di 34 anni che sta libero in casa».

Da grandi cosa farete?

Nicolas: «Spero ancora l’attore e il regista».

Damiano: «Mi piacerebbe continuare a fare questo mestiere approfondendolo sempre di più. O restare comunque nel mondo dell’arte e della creatività».

Domenico: «Anch’io vorrei diventare attore da grande. Se no, mi piacerebbe lavorare con gli animali e la natura. Il mio sogno, un giorno, è di avere come mio nonno una tenuta con mucche, conigli e tutti gli animali che ti possono regalare conforto, compagnia e tante cose buone».