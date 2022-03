Una fiction in ricordo dell’eroe Dalla Chiesa

Tra abiti Anni 70 e auto d’epoca si gira a Torino la serie sul generale, che è impersonato da Sergio Castellitto Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa Solange Savagnone







È una tiepida giornata a Torino e sembra di essere tornati negli Anni 70: pantaloni a zampa, stampe optical, zeppe. Siamo nella caserma “Pietro Micca” dove si stanno ultimando le riprese della serie (coproduzione Rai Fiction e Stand by me) che racconta la nascita del Nucleo speciale antiterrorismo voluto dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto.

«La difficoltà maggiore è stata lavorare con 90 attori» ci spiega Lucio Pellegrini, regista insieme con Andrea Jubrin. «Ci sono tantissimi ruoli e situazioni. È una serie piena di azione e con molti ambienti che cambiano perché da Torino il terrorismo si è diffuso in tutta Italia». Macchine, oggetti e arredi vengono da collezionisti, le ambientazioni sono reali o ricostruite nei teatri di posa.

Sergio Castellitto è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (a destra): «Non ho esitato un secondo ad accettare la parte. Per interpretarlo è stato molto utile parlare con sua figlia Rita». La caserma “Pietro Micca” di Torino dove Dalla Chiesa negli Anni 70 fondò il Nucleo speciale antiterrorismo per combattere le Brigate rosse. La ricerca degli oggetti originali degli Anni 70 e 80 è stata rigorosa. Qui vediamo un'Alfa Romeo Alfetta (a sinistra), una Fiat 127 (al centro) e un’Alfa Romeo Giulia (a destra). Antonio Folletto è Nicola, uno dei ragazzi del Nucleo speciale: «I nostri personaggi sono realmente esistiti o, come nel mio caso, sono un mix di persone della squadra». Nelle pause ci si scalda al sole di Torino, dove sono stati girati molti esterni. Le riprese, tra Milano, Genova, Palermo e Roma sono durate 17 settimane. Nel cast ci sono circa 90 attori. Per vestirli tutti sono stati riempiti tre camion di abiti originali, come quelli indossati da Viola Sartoretto (Minnie del Nucleo antiterrorismo).

La produttrice Simona Ercolani ci spiega che il lavoro è iniziato tre anni fa: «Volevamo fare un documentario per l’anniversario dei 40 anni dalla morte del generale, che cadrà il 3 settembre, ma studiandone la fattibilità ci siamo resi conto che c’era materiale per una fiction: racconterà gli ultimi dieci anni della sua vita e la battaglia di un gruppo di ragazzi guidati da un grande leader. Abbiamo raccolto le testimonianze dei protagonisti di allora e le abbiamo incrociate con i documenti originali. Abbiamo fatto un lavoro certosino, sia in fase di scrittura che di realizzazione. I figli di Dalla Chiesa ci hanno aiutato e il risultato è un prodotto fatto con i migliori artigiani del cinema italiano: faremo conoscere anche all’estero questa storia eroica, che andrà in onda a settembre su Raiuno per l’anniversario della morte del generale» conclude la produttrice.