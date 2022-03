Valentina Bellè torna in “Volevo fare la rockstar 2”

Sono trascorsi due anni dalla prima stagione di "Volevo fare la rockstar", sia nella realtà sia nella fiction, che torna su Rai2 da mercoledì 23 marzo. E ritroviamo Olivia alle prese con il complicato ruolo di madre single di due figlie ormai preadolescenti. A interpretarla è di nuovo Valentina Bellè.

Come si è trovata nei panni di una giovane mamma con figlie grandi?

«È stato difficile. Perché non c’è più il rapporto di tenerezza della prima stagione. Ma è un continuo conflitto, tipico del rapporto tra genitori e figli di quell’età».

Lei che adolescente è stata?

«Ero testarda e solitaria, con grandi insicurezze mascherate da sicurezze. Ma non ho dato particolari problemi».

I suoi genitori hanno appoggiato la sua scelta di fare l’attrice?

«Volevo fare l’attrice fin dalle scuole medie, quindi per loro non è stata una sorpresa. Diciamo che non mi hanno incoraggiata ma neanche ostacolata».

Gli ostacoli le fanno paura?

«Sì, ma non posso fare a meno di mettermi in gioco. Il mio sogno, per esempio, è sempre stato quello di fare teatro. E, anche se mi fa paura, ora sono pronta ad affrontare la sfida».

Il sogno di Olivia invece era di fare la rockstar. Lei che rapporto ha con la musica?

«La adoro. Ascolto di tutto, dal blues al country, dal pop al metal. Paradossalmente il genere che conosco meno è il rock».

Il suo personaggio ha anche un’altra caratteristica: non bada all’estetica in un uomo...

«Io ero vittima del lato estetico. Ma oggi posso dire di aver capito che l’aspetto fisico non c’entra con i sentimenti. In un uomo cerco l’onestà».