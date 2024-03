“Vanina – Un vicequestore a Catania”: trama, cast e personaggi

Giusy Buscemi è l'irrequieta vicequestore Vanina nella nuova fiction su Canale 5 tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia Carola Piluso







Il passato non è mai passato del tutto se si hanno delle questioni irrisolte che continuano a fare rumore nonostante i nostri tentativi di fuga. Scappare non è la scelta migliore, prima o poi i fantasmi del passato tornano a bussare alla nostra porta più forti che mai. È quello che succede a Giusy Buscemi, protagonista della nuova fiction "Vanina - Un vicequestore a Catania" al via dal 27 marzo in prima serata su Canale 5 per quattro serate.

L'attrice indossa i tormentati panni del vicequestore Vanina Guarrasi una donna forte e risoluta che comincia una nuova vita a Catania. Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: magistrato antimafia, ex fidanzato di Vanina che non vuole rinunciare a lei. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, scritta da Leonardo Marini, prodotta da Palomar per RTI e diretta da Davide Marengo. Vanta nel cast anche Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Paola Giannini e Alessandro Lui.

La trama

Segnata dalla perdita del padre, poliziotto e vittima della mafia, la giovane Vanina Guarrasi decide di seguire le sue orme entrando in polizia per arrestare i colpevoli dell’omicidio. Improvvisamente abbandona Palermo per trasferirsi, senza la madre, a Catania: una città che non dorme mai, piena di colori e perfetta per scappare dai tormenti del passato. Qui è vicequestore e capo della Omicidi, con la sua nuova squadra ha un ottimo affiatamento: il “Grande Capo” Tito Macchia; l’ispettore capo Carmelo Spanò, suo braccio destro; l’efficientissima e nordica ispettrice Marta Bonazzoli; l’impacciato e goffo sovrintendente Mimmo Nunnari, il giovane e aitante, ma apparentemente poco sveglio, agente Salvatore Lo Faro. Inaspettatamente Vanina ritrova Giuli De Rosa, amica del liceo e brillante avvocata, e nella sua cerchia di amici si aggiunge l'arguto medico legale Adriano Calì. In questa città sembra aver trovato un nuovo equilibrio e anche un nuovo amore: l'affascinante e simpatico pediatra Manfredi Monterreale. L'arrivo a Catania di Paolo Malfitano, magistrato operativo nell’antimafia e suo ex fidanzato, sconvolgerà nuovamente la vita di Vanina, non solo perché l'uomo è sotto il mirino di Cosa Nostra, ma anche perché porta con sé un nuovo mistero e lei sarà costretta a regolare i conti con il passato una volta per tutte.