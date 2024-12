“Vincenzo Malinconico 2”: trama, cast e personaggi

L'avvocato Maliconico torna dal 1˚ dicembre su Rai1 con nuovi casi e una giornalista tutto pepe Carola Piluso







Seguire metodi poco ortodossi può rivelarsi la soluzione vincente per risolvere casi che altrimenti non verrebbero risolti o peggio archiviati. Lo strampalato ma vincente avvocato Malinconico (Massimiliano Gallo) torna con la seconda stagione su Rai1 in prima serata da domenica 1˚ dicembre. Nuove avventure e nuovi misteri affiorano all'orizzonte e tante sono le persone che si rivolgono a Vincenzo Malinconico per chiedere aiuto. Il nostro caro avvocato non solo dovrà fare i conti con la legge italiana, ma anche con l'amore e con una nuova collaboratrice.

La serie, in onda per quattro serate, è tratta dai romanzi “I valori che contano”, “Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto “Patrocinio gratuito” di Diego De Silva, editi da Einaudi, ed è coprodotta da Rai Fiction e Viola Film. Scritta da Diego De Silva, Massimo Reale, Pierpaolo Piciarelli, Gualtiero Rosella, Paola Mammini, Luca Miniero con la regia di Luca Miniero.

Nel cast oltre a Massimiliano Gallo anche con Giulia Bevilacqua, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Luca Gallone, Paola Minaccioni e Lina Sastri.

La trama

Nella scorsa stagione Vincenzo Maliconico ha ricevuto una grossa delusione in amore e in questa stagione sembra essersi rassegnato all'idea che dell'amore non ci capirà mai nulla e che la sua carriera non decollerà mai. Sta per diventare nonno e un'inaspettata proposta di lavoro sta per riaccendere il suo entusiasmo di avvocato. Per questo nuovo incarico Vincenzo può sempre contare sull'aiuto di Tricarico, ma ad essere nuova è anche Clelia Cusati, giornalista appena arrivata a Salerno che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. Proprio con lei, Malinconico dovrà collaborare alla risoluzione di un caso particolarmente spinoso. Anche in casa Malinconico la situazione sembra non essere tranquilla: Nives è determinata a riprendersi Vincenzo, suo ex marito; Alagia e Alf che, per motivi diversi, rappresentano sempre una sfida; la suocera Assunta è in via di guarigione dopo una lunga malattia. Malinconico dunque deve giostrarsi come sempre tra famiglia e lavoro cercando di trovare una soluzione ad ogni problema senza combinare troppi guai.

Il cast e i personaggi Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico Vincenzo si sente solo e ammaccato. La storia con Alessandra è finita e quella con Veronica non è neanche iniziata. Ma quando Venere D'Asporto (Carolina Rapilo) si presenta alla porta di Malinconico per chiedergli aiuto lui è costretto a risvegliarsi dal suo letargo affettivo e lavorativo. Giulia Bevilacqua è Clelia Cusati Brillante, attraente, volitiva, con una venatura sottilmente polemica del carattere e dotata di uno spiccato senso dell’umorismo. Clelia è una giornalista, per la precisione è una cronista giudiziaria ed è proprio lei ad affiancare Malinconico nella risoluzione dei casi. Teresa Saponangelo è Nives e Giovanni Ludeno è Espedito Lenza Teresa Saponangelo è Nives (a destra): sembra decisa a riconquistare Malinconico e per farlo ingelosire Nives decide di iniziare a frequentare Paolo Rogna (Edoardo Purgatori) un uomo molto più giovane di lei. Giovanni Ludeno è Espedito Lenza (a sinistra): ragioniere e vecchio amico di Maliconico. Dopo essere stato sbattuto fuori di casa dalla fidanzata, Vincenzo si offre di ospitarlo per un po’. Solo che Espedito non sembra volersene più andare. Lina Sastri è Assunta Assunta è la suocera di Maliconico, ha concluso l’ultimo ciclo di chemioterapia e il suo oncologo è ottimista. Presto torna a vivere appieno anche al di fuori dell’ospedale e affianca alle cure mediche una cura più “spirituale”: il canto. Francesco Di Leva è Tricarico Tricarico ha deciso di cambiare vita per darsi un ruolo sociale più consono alle esigenze di sua figlia Greta, che sta per laurearsi in Lettere con una tesi su Pasolini. Ora Tricarico vive su una barca e fa il problem solver: che cosa voglia dire, però, lo sa solo lui. Chiara Celotto è Alagia È la figlia di Vincenzo e Nives e torna da Friburgo per avere accanto i genitori nell’ultima fase della gravidanza. Si trasferisce a casa di suo padre, ma i problemi con il marito Heidegger non tardano ad arrivare e Malinconico con pazienza e sensibilità saprà guidarla come sempre. Francesco Cavallo è Alfredo Su sollecitazione di suo padre, Alfredo si è trasferito a Roma per frequentare il Centro Sperimentale dove ha realizzato un corto e vuole tornare in città per organizzare una proiezione del film da offrire in prima visione alla sua famiglia. Ma superare una delusione amorosa a vent’anni non è facile e si ritroverà presto nuovamente in difficoltà. Luca Gallone è Benny Lacalamita Luca Gallone è Benny Lacalamita (a sinistra): Benny vuole ristrutturare il vecchio studio del padre sbarazzandosi dell’antica mobilia. Propone a Malinconico di associarsi al suo studio e lui, inizialmente, rifiuta ma poi grazie all'intervento di Alagia le cose cambiano. Altri personaggi: Carlo Massarini è MISTER FANTASY: È l’amico immaginario di Vincenzo ed è l’unico che riesce a fare ordine nel suo cuore attraverso delle canzoni che lo aiutano a far luce sui suoi veri sentimenti.