“Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”: trama, cast e personaggi

Ha un titolo che dice praticamente tutto: "Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso" è la nuova fiction in onda su Rai1 da giovedì 20 ottobre. Massimiliano Gallo - in tv anche nel ruolo di Pietro, il marito della protagonista in "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" - interpreta l'avvocato del titolo. È lui è lo stralunato protagonista della serie di libri di Diego De Silva, da cui è tratta la serie – per la precisione, dai romanzi "Non avevo capito niente", "Mia suocera beve" e "Divorziare con stile" tutti editi da Einaudi – con il coinvolgimento diretto dello stesso scrittore nella sceneggiatura.

La fiction in 8 episodi - da 50 minuti ciascuno, suddivisi in quattro serate e diretti da Alessandro Angelini - vanta un cast in cui il protagonista Massimiliano Gallo è affiancato da Denise Capezza, Francesco di Leva, Teresa Saponangelo, Lina Sastri, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Murariu e Michele Placido.

La trama

Avvocato d'insuccesso, forse più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico non raggiunge mai la piena sufficienza. Il suo portafoglio clienti ha un profilo leggero, si occupa di contenziosi non particolarmente impegnativi (sinistri stradali, liti di condominio, separazioni, recupero crediti non ingenti) e non sempre porta a casa delle vittorie. C’è solo una cosa che sa fare davvero e senza che mai nessuno glielo chieda: filosofeggiare. Ha sempre un pensiero in testa, in genere, un pensiero fuori tema. Il precariato professionale di Vincenzo va di pari passo con quello privato: Nives, la sua ex moglie, affermata psicologa, lo ha lasciato da tempo per sposare un architetto e tuttavia tradisce il nuovo marito con il suo ex. Malinconico vorrebbe ricostituire l’unità familiare, ma viene puntualmente respinto. Quando lui inizia una relazione con la bella collega Alessandra Persiano, Nives dimostrerà che non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Vincenzo e Nives hanno due figli: Alfredo (18) e Alagia (22), figlia di un precedente compagno di Nives. Per via della separazione, Vincenzo coltiva la colpa di non sentirsi un padre all’altezza, ma è una convinzione solo sua, perché sia Alagia sia Alfredo gli sono profondamente legati.

Rassegnato ormai all’ozio di giornate tutte uguali, viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico. Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. A dare il via all’indagine made in Malinconico è la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo.

Il cast e i personaggi di "Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso" Credit: © Rai Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico Avvocato civilista, fra i tanti che si barcamenano come possono per restare a galla nel soprannumero del mercato delle libere professioni. Filosofo naturale, rimuginatore compulsivo, è dotato di un forte spirito di osservazione e di un senso del ridicolo con cui eroga perle di saggezza di cui però non sa servirsi. Separato, due figli, piace alle donne per la sua insicurezza ma, pur intrecciando ogni volta delle relazioni significative, sembra che non riesca a realizzare la propria vita sentimentale. Credit: © Rai Teresa Saponangelo è Nives Ex moglie di Malinconico, è una psicologa di successo. Dopo la separazione da Vincenzo ha inspiegabilmente ritrovato l’attrazione nei suoi confronti, continuando a farci l’amore di nascosto di tanto in tanto. Ha messo sempre prima il lavoro e poi la famiglia, rischiando così di predicare bene e razzolare male in termini di rapporti umani. Quando lui accenna a rifarsi una vita sentimentale, in lei albeggia la gelosia e il desiderio di ricreare la famiglia di un tempo. Credit: © Rai Chiara Celotto è Alagia Il rapporto dei due figli con Vincenzo brilla per senso dell’umorismo e complicità. Alagia, vittima dei menu vegetariani di Nives, ha una tresca culinaria con Vincenzo, che la porta segretamente a ingozzarsi di cheeseburger. Tra i due vige un rapporto meraviglioso, di complicità e confidenza, privo di qualsiasi gerarchia: capita spesso, infatti, che sia lei a dare consigli a lui. Credit: © Rai Francesco Cavallo è Alfredo Sensibile e intelligente come la sorella Alagia, è anche il secondogenito di Vincenzo e Nives, Alfredo. Il ragazzo manifesta i segni di una sessualità liquida che il padre fatica a comprendere, annegando più di una volta nell’imbarazzo di certe strane situazioni. Credit: © Rai Denise Capezza è Alessandra Persiano L’avvocatessa più bella e corteggiata del tribunale, s’innamora di Malinconico nella prima puntata e fa di tutto per trovare un futuro a una relazione instabile come la loro. Ironica e maliziosa, è una leggenda tra gli avvocati e non si capacita di come Malinconico, destinatario del privilegio di averla accanto, si lasci spesso distrarre dalla propria famiglia, lasciando che l’ambizione di diventare una coppia stabile naufraghi continuamente. Credit: © Rai Giovanni Ludeno è Espedito Lenza Vecchio amico di Vincenzo, divide con lui uno studio in affitto. Ragioniere (ma sulla targhetta ha fatto scrivere “Certified accountant”) è costretto a dormire in ufficio su un canotto da quando la moglie lo ha cacciato di casa per via della sua inguaribile passione per le altre donne. Credit: © Rai Francesco Di Leva è Tricarico Diavolo custode che la camorra assegna a Malinconico, un Virgilio nel girone della delinquenza che conosce tutto e tutti e si fa rispettare con le cattive anche quando non ce n’è bisogno. La sua presenza, associata all’imbarazzo di Vincenzo, genererà innumerevoli situazioni comiche. Credit: © Rai Lina Sastri è Assunta Madre di Nives, ex suocera di Malinconico (a lui legatissima), che all’indomani di una diagnosi di cancro trova l’occasione per diventare completamente sincera e godere dell’assoluta libertà di dire sì e no a proprio piacere. Vincenzo è ammirato dalla sua tenacia e lei ricambia adorandolo. Credit: © Rai Altri interpreti e personaggi Nel cast ci sono anche Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo); Ana Caterina Morariu (Veronica Starace Tarallo), Luca Gallone (Benny La calamita), Giacomo Rizzo (Giustino Talento); Gianfelice Imparato (Romolo Sesti Orfeo) e Carlo Massarini (Mister Fantasy).

La trama della prima puntata

Episodio 1: "Un avvocato d’insuccesso"

L’avvocato Vincenzo Malinconico, modesto civilista dalla complicata vita sentimentale, viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia in arte Mimmo ‘o Burzone, accusato di essere un becchino di camorra. Intenerito dalla figlia di lui, Brooke, che gli ricorda tanto la sua Alagia, Vincenzo accetta di difendere il camorrista. In tribunale, Vincenzo incrocia Alessandra Persiano, l’avvocatessa più corteggiata del tribunale, che si mostra attratta dalla sua goffa timidezza e, con suo grande stupore, gli lascia il numero di telefono.

Episodio 2: "Non avevo capito niente"

Malinconico ottiene dal GIP la scarcerazione del Burzone, ma c’è qualcosa che non lo convince. Brooke, innamoratissima del violento Dylan, confida felice a Malinconico che il ragazzo, dopo essere sparito per qualche giorno, si è finalmente rifatto vivo e vuole fare pace con lei. Presto, i dubbi di Malinconico si rivelano fondati. Il Burzone viene riarrestato in flagranza di smistamento di cadaveri: la scarcerazione era frutto di una strategia dei magistrati per prenderlo con le mani nel sacco. Vincenzo non fa in tempo a metabolizzare il fallimento, che viene raggiunto dalla tragica notizia dell’omicidio di Brooke.