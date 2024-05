“Viola come il mare 2”: trama, cast e personaggi

Can Yaman e Francesca Chillemi tornano con la seconda stagione, il 3 maggio su Canale 5 Carola Piluso







"Vedere" le emozioni degli altri può essere un dono e una maledizione, è così che Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi) - affetta da sinestesia - riesce a scoprire sempre la verità suo malgrado. Nella seconda attesissima stagione di "Viola come il mare" le verità e i segreti da smascherare non saranno pochi. Infatti il tenebroso ispettore Francesco Demir (interpretato da Can Yaman) e l'inarrestabile Viola in una splendida Palermo collaborano per risolvere indagini e questioni personali. La fiction, prodotta da Lux Vide e tratta dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate”, va in onda da venerdì 3 maggio in prima serata su Canale 5. Nei 12 episodi i nuovi personaggi porteranno scompiglio nella vita lavorativa e sentimentale dei protagonisti che tra battibecchi amorosi e indagini serrate si ritroveranno a scavare nel loro stesso passato. Nel cast anche Ninni Bruschetta, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Virginia Diop, Lorenzo Scalzo, Chiara Tron e Giovanni Nasta.

La trama:

Viola Vitale e Francesco Demir sono due opposti che finiscono inevitabilmente per attrarsi. Lei giornalista di Sicilia WebNews, un giornale online di Palermo, lui affascinante vicino di casa e Ispettore di Polizia. Una coppia scoppiettante che con talento e maestria indaga per risolvere i casi di omicidio. Un grande interrogativo apre la seconda stagione: Viola e Demir sono fratellastri? Per rispondere alla domanda i due devono scandagliare il passato alla ricerca del loro vero padre mentre la madre di Francesco, Sonia, rimane vittima di un misterioso incidente che la lascia in pericolo di vita. L'arrivo del nuovo editore Leonardo Piazza è per Viola una piacevole scoperta, perché per lei sarà un mentore. In redazione ritroviamo l'insostituibile Tamara, la nuova direttrice Vita Stabili che si scontra spesso con la Vitale e i due nuovi giornalisti Raffaele e Maryam. Da quest'anno Viola non si occupa più di cronaca nera, ma racconta le storie delle persone in un podcast e per farlo si avvale dell'aiuto di Demir. Il rapporto tra i due si fa sempre più intenso e intimo anche se entrambi tengono a bada l'attrazione che li unisce, nascondendosi dei segreti. Viola tiene nascosta la sua grave malattia degenerativa e cerca il padre che non ha mai conosciuto nella speranza di una cura, invece Francesco fatica a celare la gelosia che prova vedendo Viola in compagnia del nuovo PM Matteo Ferrara.

Cast e personaggi Francesca Chillemi è Viola Vitale Viola è un ex Miss Italia, ora giornalista. È caparbia, tenace e cerca un amore che duri per sempre. Riconosce le bugie con la sinestesia "vedendo" i colori delle emozioni delle persone. Malata di una grave malattia degenerativa è alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto per trovare una cura. Collabora con l'Ispettore di polizia e vicino di casa Francesco Demir. Per lei Demir è più di un semplice amico, ma frena i sentimenti nei suoi confronti e non "vede" i colori delle sue emozioni. Can Yaman è Francesco Demir Ispettore di polizia ribelle, affascinante, impenetrabile, dotato di grande talento investigativo. Per risolvere le indagini collabora con Viola della quale è innamorato e geloso. Infatti non sopporta di vederla insieme al PM Ferrara. Con sua madre in fin di vita a causa di un'incidente, Demir indaga sulla vera identità del padre per scoprire tutta la verità. Chiara Tron è Tamara Graziosi Collega e migliore amica di Viola. È fedele e leale, ma anche pigra e pessimista. Lei è l'unica a sapere della malattia di Viola. Giovanni Nasta è Turi D'Agata Giovanni Nasta (a destra) è Turi D'Agata: poliziotto fidato, ligio al dovere, collega e amico di Demir anche se a volte non capisce le sue battute. È sposato con Camilla e padre di due gemelle. Giovanni Scifoni è Matteo Ferrara Matteo è il nuovo Pubblico Ministero e collabora con Francesco. È intelligente, spiritoso e ama nuotare. È proprio in acqua che si incontra/scontra con Viola, da cui è subito attratto. Non apprezza la "convivenza" della giornalista con Demir. Ninni Bruschetta è Leonardo Piazza È il nuovo editore di Sicilia WebNews. Uomo serio, riservato, intuitivo e ha molta fiducia in Viola, tanto da diventare una guida per lei. Leonardo è costretto su una sedia a rotelle e il modo in cui trasforma la disabilità in forza è per lei fonte di incoraggiamento. Alice Arcuri è Vita Stabili È la nuova direttrice di Sicilia Web News. Donna apparentemente rigida, chiusa che discute spesso con Viola temendo sempre di essere scavalcata. Vita nasconde però un segreto, una grande sofferenza. Virginia Diop è Maryam Nuova giornalista di Sicilia Web News che si occupa di politica. Spiritosa, colta e di origini arabe, indossa lo hijab. Attira le attenzioni speciali del collega Raffaele, ma sembra tenerlo a distanza. Lorenzo Scalzo è Raffaele Giornalista sportivo, dal carattere cinico con un debole per le ragazze, in particolare, per Maryam. Va molto d'accordo con Tamara, ma nasconde un segreto familiare che presto verrà alla luce coinvolgendolo in un caso di tentato omicidio.