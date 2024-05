“Viola come il mare”, Giovanni Scifoni cerca di conquistare Francesca Chillemi

Nella seconda stagione non è soltanto Matteo Ferrara, il nuovo magistrato di Palermo, ma anche il classico terzo incomodo Tiziana Lupi







Nella seconda stagione di "Viola come il mare" Giovanni Scifoni non è soltanto Matteo Ferrara, il nuovo magistrato di Palermo, ma anche il classico terzo incomodo. Per “colpa” sua, infatti, Viola (Francesca Chillemi) metterà in discussione i suoi sentimenti nei confronti di Francesco (Can Yaman). «Diciamo che nascerà un triangolo, anzi un triangolino, perché la verità è che non c’è storia: tutto il mio petto è grande quanto un solo bicipite di Can!» esclama, ridendo, l’attore.

Non dica così, Matteo Ferrara è un uomo interessante...

«Assolutamente sì. È un uomo severo, con grande calma e sangue freddo, un vero leader. Uno che dice sempre la verità e non alza mai la voce. Però Francesco è più giovane, più bello, più aitante: non c’è partita anche se mi sono allenato tanto! Proverò a buttarla sulla simpatia, vedremo se così riuscirò a conquistare Viola».

Come si è allenato?

«Ferrara è un nuotatore, quindi dovevo avere un fisico quanto meno credibile. Perciò mi sono messo a dieta e ho fatto un sacco di palestra: un’ora e mezza al giorno con Ennio Cibello, un personal trainer tostissimo».

Se non altro le sarà rimasto un bel fisico.

«Macché, è durato due settimane. Appena finite le riprese ho smesso di allenarmi e ho ricominciato a mangiare».

Sua moglie ci sarà rimasta malissimo.

«No, a Elisabetta piaccio di più così come sono, un po’ flaccidino!».

A proposito di sua moglie...

«Niente terzi incomodi (ride). Ha presente la canzone di Vasco Rossi "Come nelle favole"? “Io e te, seduti sul divano, parlar del più e del meno”. Mia moglie è gelosa solo del mio lavoro perché mi porta via il cervello».

Siete sposati da quasi vent’anni. Niente male...

«È un lavoro costante che bisogna fare ogni giorno, curare quel piccolo tesoro che ci è stato dato che è la nostra relazione d’amore. Oggi il mondo ci induce a credere che tutto può essere migliore di ciò che hai, è il grande inganno in cui viviamo. Nella società turbocapitalista e consumista in cui viviamo l’unica cosa che conta è la crescita e questo viene adattato anche alle relazioni, in cui la passione deve sempre crescere. Ma non è così: nella realtà la passione ha anche momenti di decrescita, ci sono giorni in cui fatichi anche a fare cose semplici insieme all’altro, in cui ci si allontana, in cui non ci si sopporta più e sarebbe facile mandare tutto all’aria, sostituire ciò che abbiamo con qualcos’altro. Quello che bisogna sostituire, invece, è il modello del consumo con quello della cura».

Dopo queste parole è quasi difficile chiederglielo: le è mai capitato di fare il terzo incomodo?

«Sì, quando ero giovane. È stata una tragedia, ho perso… (ride)».

Dove la vedremo dopo "Viola come il mare"?

«Continuo a portare a teatro lo spettacolo su San Francesco. Poi c’è il tour con "Aggiungi un posto a tavola" e una fiction per la Rai. Vedrò molto poco la famiglia. Elisabetta è già arrabbiata!».