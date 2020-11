“Vite in fuga”: trama, cast e personaggi

Da domenica 22 novembre su Rai1 va in onda la fiction in sei puntate con Anna Valle e Claudio Gioè

22 Novembre 2020 | 10:00 di Cecilia Uzzo

Una commistione di thriller e di family drama: così si può descrivere "Vite in fuga", la nuova fiction di Rai1 in partenza domenica 22 e lunedì 23 novembre. Anna Valle e Claudio Gioè sono i protagonisti di una storia che mescola il dramma familiare al thriller poliziesco, insinuando dubbi su quanto davvero si possano conoscere i propri cari.

Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Paypermoon Italia e diretta regista Luca Ribuoli, “Vite in fuga” racconta la storia della famiglia Caruana, costretta a fuggire e ricominciare una nuova vita sotto mentite spoglie, in attesa che la verità venga a galla e permetta loro di ritornare alla loro esistenza.

Composta da dodici episodi, la ficion va in onda suddivisa in sei prime serate, a partire da domenica 22 novembre su Rai1. Dal 20 novembre i primi due episodi della fiction saranno disponibili in anteprima on demand su RaiPlay.

Trama

La famiglia Caruana di Claudio (Claudio Gioè) e Silvia (Anna Valle) con i figli adolescenti Alessio (Tobia De Angelis) e Ilaria (Tecla Insolia) vive un’esistenza agiata e praticamente perfetta, nonostante il capofamiglia sia, insieme a molti suoi colleghi, sotto indagine per il fallimento del Banco San Mauro in cui lavora come dirigente. La situazione precipita quando un suo collega, Riccardo Elmi, che gli aveva confidato di avere ricevuto delle minacce, viene ucciso e un gran numero di indizi sembrano indicare che l’assassino possa essere proprio Claudio. Quando viene minacciato a sua volta da personaggi misteriosi, insieme alla moglie e ai figli, non può chiedere la protezione della polizia perché pare che le Forze dell’Ordine non abbiano dubbi sulla sua colpevolezza. Con l’aiuto di un ex agente dei servizi segreti (Giorgio Colangeli), decide quindi di fuggire e far perdere le proprie tracce, cambiare aspetto, nome, identità e lavoro, sparire per rinascere in forma nuova. Solo così potrà capire chi ha ucciso davvero Riccardo Elmi e dimostrare la propria innocenza. La sua famiglia non ha altra scelta che seguirlo, così i Caruana lasciano la loro casa di Roma, modificano il loro aspetto, fanno perdere le loro tracce e si trasferiscono a Ortisei, dove nessuno può riconoscerli, con nuove identità. Questa nuova vita li costringe a affrontare insieme la paura d’essere scoperti, le crisi di identità dei loro figli e il ricatto degli estranei: i problemi di una vita normale, qui, vengono innalzati a un livello più alto e tutto diventa una questione di vita o di morte. A Roma, intanto, Agnese Serravalle (Barbora Bobulova), una poliziotta scomoda dalla vita disastrosa, è sulle loro tracce: è l’unica convinta che Claudio abbia inscenato la morte per sfuggire alle sue colpe. Durante quest’avventura di sei mesi, a poco a poco, Silvia e Claudio vedono emergere dalle rovine della loro identità fittizia la natura più profonda del legame che li tiene uniti: dietro la parola matrimonio riscoprono l’amore, dietro la parola famiglia riscoprono intimità e responsabilità. Silvia ritrova la fiducia, Ilaria e Alessio scoprono per la prima volta chi sono e cosa vogliono dal futuro. Ma quando la famiglia in frantumi sembra finalmente ricomposta un’ultima verità rischia di travolgerli definitivamente.

Le trame delle puntate

Primo episodio: “6 mesi prima”

Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce; il giorno dopo Riccardo viene ucciso. La vita della famiglia Caruana viene sconvolta quando Silvia e il figlio Alessio ricevono strane minacce, mentre Claudio è accusato dell'omicidio di Riccardo. Claudio si rende conto che qualcuno sta cecando di incastrarlo: anche la sua famiglia è in pericolo, perciò decide di accettare l’aiuto di Casiraghi, un ex agente dei servizi segreti, che proprio Riccardo Elmi gli aveva presentato. Casiraghi offre ai Caruana la possibilità di ricominciare da zero, fornendo loro nuove identità per poter andare altrove e ricominciare una nuova vita. I Caruana sono costretti a seguire il piano di Casiraghi, si fingono vittime di un incidente a bordo di un motoscafo e fanno sparire le loro tracce.

Secondo episodio: “Ortisei”

L'ispettrice Agnese Serravalle inizia ad occuparsi del caso Caruana, certa della sua colpevolezza. La famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige. Ora si chiamano Marasco: Claudio si fa chiamare Giorgio, Silvia è Anna, Ilaria si fa chiamare Matilde e il nuovo nome di Alessio è Lorenzo. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori e non possono più contattarli. Silvia si fa forza, nella certezza che Claudio presto potrà dimostrare la sua innocenza, ma a smentirla c'è un video di una telecamera di sorveglianza che lo riprende all'ora del delitto, mentre entra nel palazzo in cui abitava Riccardo Elmi.

