“Vivere non è un gioco da ragazzi”, la fiction che indaga sul rapporto genitori-figli

Una serie in tre puntate da vedere insieme, genitori e figli Stefano Fresi e Claudio Bisio, qui con Nicole Grimaudo e Riccardo De Rinaldis Tiziana Lupi







Una fiction in tre puntate da vedere insieme, genitori e figli. È "Vivere non è un gioco da ragazzi", che Rai1 propone in tre prime serate il 22, 23 e 29 maggio e che noi vi presentiamo in anteprima. Lele (Riccardo De Rinaldis) ha 18 anni, è un bravo ragazzo, di umili origini, frequenta il liceo ed è innamorato di una coetanea ricca e annoiata. Ha un ottimo rapporto con i suoi genitori Marco (Stefano Fresi) e Anna (Nicole Grimaudo). Almeno fino a quando non finisce in quello che potremmo definire “un brutto giro” e inizia a spacciare pasticche in discoteca. Ne dà una anche a un suo amico, che il giorno dopo muore per droga. Per Lele è l’inizio di un calvario: prima mente ai genitori, poi, oppresso dal senso di colpa, confessa tutto al padre e al commissario Saguatti (Claudio Bisio), che segue il caso.

«Io sono molto lontano da Lele, ci penso cento volte prima di fare una cosa. E, grazie anche allo sport, mi sono sempre tenuto lontano da certe situazioni: se hai qualcosa che ti riempie la giornata, non hai tempo per altro» racconta De Rinaldis. «Poi, naturalmente, è fondamentale il rapporto con i genitori. I miei mi hanno insegnato che i problemi si affrontano e si risolvono insieme».

Sull’importanza del rapporto genitori-figli si sofferma anche Stefano Fresi, padre di un tredicenne, che nella serie sceglie la strada del silenzio. «Mi auguro che mio figlio Lorenzo abbia una vita più facile di quella di Lele. Mia moglie ed io stiamo costruendo con lui un rapporto basato sulla fiducia. È importante mettersi in ascolto dei figli, sennò loro non vengono da te». E, continua l’attore: «Bisogna anche imparare a non sottovalutare i loro problemi, senza dimenticare che a noi, alla loro età, i nostri sembravano insormontabili. E vigilare, con la consapevolezza che quello di oggi è un mondo diverso da quello in cui siamo stati giovani noi». Il consiglio di Fresi è di guardare la serie insieme: «I genitori da soli potrebbero spaventarsi e i figli da soli potrebbero dire “Sì, va bene, ma a me non capiterebbe mai!”. "Vivere non è un gioco da ragazzi" è una lente su una possibilità: non succede, ma se succede…». Nicole Grimaudo, mamma in difficoltà nella serie, ha due figli e si sta già portando avanti sulla strada del dialogo con il più grande, che ha 9 anni: «Non mi stanco mai di spiegargli che non deve avere paura di non fare una cosa che a lui non piace anche se la fanno tutti». Per l’attrice quella della serie è una storia super attuale, che ieri come oggi vivono tanti genitori e figli. A lei, quando era giovane, è capitato di incappare in qualche amicizia pericolosa ma se ne è subito allontanata: «Ho paura di tutto ciò che mi fa perdere il controllo. Inoltre, ho cominciato a lavorare quando avevo solo 15 anni e le passioni, si sa, tengono alla larga dai guai».

Tra dialogo e buone intenzioni, un pizzico di fortuna con i figli non guasta. Ne è convinto Claudio Bisio, i cui figli ormai sono grandi e studiano all’estero, che nella serie si mostra piuttosto ostile nei confronti di Lele. «Mia moglie ed io abbiamo cercato di dare sempre il buon esempio ai nostri ragazzi. Se un genitore è violento, come fa a dire a un figlio che non deve alzare le mani?». E anche il dialogo in famiglia è fondamentale per Bisio: «Ho sempre considerato i miei figli adulti, anche quando erano piccoli e ho sempre detto la mia, magari litigando, anche su cose banali. E poi ho dettato delle regole di convivenza, che sono necessarie in qualsiasi tipo di coabitazione, anche tra amici: a quest’ora si mangia, a quell’altra si torna a casa... Altrimenti è il caos».