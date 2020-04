“Vivi e lascia vivere”: trama, cast e personaggi

23 Aprile 2020 | 9:53 di Paola Toia

Familiare ma dalle sfumature noir: potremmo riassumere così “Vivi e lascia vivere”, la nuova fiction in partenza su Rai 1 da giovedì 23 aprile, per 6 prime serate.



Racconta di una famiglia all’apparenza come tante, ma con un enorme segreto da custodire. Un segreto di cui è a conoscenza Laura Ruggero, la protagonista, interpretata da Elena Sofia Ricci: una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo.

Sullo sfondo, una Napoli vivace e frizzante, con in primo piano i colori, la luce e lo splendore di una città unica e straordinariamente dinamica. Ad affiancare Elena Sofia Ricci c'è Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero, il marito di Laura, musicista con il vizio del gioco che per lavoro è spesso lontano da casa; Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio, in quelli dei tre figli Giada, Nina e Giovanni. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini nel ruolo di Toni, un distinto e affascinante uomo d’affari che ritorna dal passato di Laura.

Prima di vedere la prima puntata, approfondiamo insieme trama, cast e personaggi.

La trama

Ogni famiglia ha i suoi segreti. E la famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura è al corrente. Lavora come cuoca all’interno di una mensa, ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale ed è sposata da vent'anni con Renato che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui Laura, di ritorno da un misterioso viaggio, convoca i figli per comunicare loro una terribile notizia: il padre non c’è più. Di sosta con la nave a Tenerife, Renato Ruggero è morto in un incendio e di lui non è rimasta che cenere. È da quella cenere, dal mistero di quella morte, che la vita di Laura riprende, cambia, cresce, fino a diventare qualcosa di completamente diverso.

Elena Sofia Ricci è Laura Ruggero Laura ha 55 anni ed è una donna come tante: lavora in una mensa e si occupa dei suoi tre figli. Suo marito Renato, che lavora sulle navi, ogni volta che torna a Napoli, dà per scontato il fatto di trovarla ad attenderlo al porto. Ma il suo temperamento non è certo quello di una donna che accetta di diventare invisibile. Così, quando lui comincia a non risponderle più al telefono, decide di andare a vedere di persona dove sia finito suo marito… Quello che scopre sarà molto doloroso, per lei e per i suoi figli, ma sarà anche un punto di non ritorno.

Carlotta Antonelli è Nina Ruggero Nina si potrebbe definire un’adolescente modello. Studia, va benissimo a scuola senza essere una secchiona, è bella ma non ostenta il suo fascino e non crea nessun problema in casa, anche se spesso sembra distante e fredda. Nina ha due amiche, in tutto simili a lei: belle, perfette e fredde. In realtà, quando è fuori casa, Nina non è così perfetta, anzi.

Giampiero De Concilio è Giovanni Ruggero Giovanni è il figlio preferito di Laura. Intimidito dalla determinazione di Giada e dalla faccia tosta di Nina, Giovanni è il più sensibile tra i fratelli Ruggero. Ed è anche quello che capisce meglio di tutti Laura: con sua madre, infatti, condivide il bisogno di ricominciare da zero e cambiare completamente la propria vita. Giovanni ha un sogno inconfessato per cui sarebbe pronto a sacrificare ogni cosa. Per compiacere il padre ha scelto la pallanuoto anche se poi, di fatto, suo padre non c’era mai e non lo ha mai visto giocare una partita. Ma ora che Renato non c’è più, Giovanni può provare a cambiare la sua vita e fare scoperte inattese.

Silvia Mazzieri è Giada Ruggero Giada è la primogenita. Fin da piccola organizzata, precisa e in aperta ostilità con sua madre. Anche se suo padre Renato non c’era mai, è su di lui che Giada voleva modellarsi. Il fatto che fosse sempre lontano, lo ha reso un mito ai suoi occhi. E adesso le manca più che mai, ora che sta per laurearsi e che ha in mente un solo obiettivo: conseguire un master in una prestigiosa università americana per studiare moda. Unico ostacolo ai suoi occhi è la madre.

Antonio Gerardi è Renato Ruggero Batterista in un gruppo che suonava sulle navi da crociera, Renato si è sempre sentito un viaggiatore, uno spirito libero, anche troppo. E non si è mai preso una responsabilità, per quelle c’era Laura. All’inizio li univa la passione, l’allegria, ma poi il tempo che passavano insieme è diventato sempre meno, lui sempre per mare e lei sempre più sola.

Massimo Ghini è Toni Toni gestisce una catena di hotel eleganti, ma il suo spirito imprenditoriale non si limita a questo. Si muove con disinvoltura in quella che si usa chiamare la "zona grigia", in cui i confini della legalità sono alquanto labili. Toni, però, è anche un uomo solo e quando rincontra Laura e conosce i suoi figli vede in loro una possibilità di famiglia. Ritrovare Laura sarà per lui l’inizio di una nuova vita.

Cosa succede nella prima puntata? Laura torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Ha un crollo nervoso ma grazie all’amica Rosa e a Marilù, la sorella di suo marito, riesce a riprendersi e a trovare una via d’uscita insperata. Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e conosce Luciano.

Previous

Next