“Volevo fare la rockstar”, trama e cast della nuova serie di Rai2

Parlano Valentina Bellè e Giuseppe Battiston, protagonisti della nuova fiction in onda su Raidue da mercoledì 30 ottobre per sei settimane

24 Ottobre 2019 | 9:10 di Valentino Maimone

Olivia è una ragazza madre che ha avuto due gemelle quando, sedicenne, sognava di conquistare il mondo con la sua rock band. Oggi, arrivata a 27 anni, è vittima di un incidente d’auto che la porta a mettere in discussione la sua vita, chiedendosi se sia ancora in tempo per recuperare le tante cose perse. Inizia così "Volevo fare la rockstar... E poi ho smesso", la nuova fiction in onda su Raidue da mercoledì 30 ottobre per sei settimane.

A interpretare l’effervescente Olivia è Valentina Bellè, già notata in "Sirene" e in "I Medici". «Olivia è tutto il contrario di come sono io nella realtà» racconta l’attrice. «Non devo andare sempre al massimo, anzi, preferisco ogni tanto fermarmi a riflettere. Al mio personaggio invidio piuttosto il fatto di essere molto pratica e concreta. A 16 anni è riuscita a crescere due figlie da sola, pur facendo una fatica pazzesca e tra mille errori. Ha tirato fuori una forza che neanche sapeva di avere, non potendo contare sull’aiuto dei genitori». La storia è ambientata nel paesino immaginario di Caselonghe, in Friuli Venezia Giulia. «Questo ha fatto sì che il mio personaggio si nutrisse della mia parte “paesana”. Sono nata a Verona, ma conosco benissimo quelle zone e ne adoro l’accento. Così è stato più facile “agganciarmi” a quella parte di me più infantile e genuina. E spero che il risultato finale lo testimoni» aggiunge Valentina.

Nella vita di Olivia a un certo punto irrompe Francesco, interpretato da Giuseppe Battiston. È uno scorbutico vedovo milanese, con una figlia adolescente, che rileva il supermercato dove lavora Olivia. «Francesco è burbero, a tratti brusco, ma in realtà è pieno di debolezze» racconta Battiston. «Quando viene ferito è capace di esplodere, tirando fuori la rabbia repressa che gli deriva da un passato complicato». Presto quello tra Francesco e Olivia diventerà qualcosa di più che un semplice rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Non vi anticipiamo nulla, ma di sicuro c’è che i due protagonisti hanno molto feeling. «Prima di cominciare avevo un timore reverenziale enorme, Giuseppe è un fenomeno. Però sono bastati pochi giorni per entrare in totale sintonia. Di lui mi fa impazzire l’ironia tagliente tipica dei friulani» racconta Valentina. Replica sorridendo Battiston: «Valentina ha una grande capacità di ascoltare gli altri colleghi quando dialogano per costruire meglio il personaggio o le scene. Un pregio particolare per la sua età. È davvero bravissima».

A completare il cast, ci sono altri interessanti personaggi: Nadja (Emanuela Grimalda), la scapestrata madre di Olivia, e Nice (Angela Finocchiaro), una donna d’affari che assume proprio Nadja come giardiniera. E poi ci sono Fulvio (Matteo Lai) e Daniela (Sara Lazzaro) i compagni di gruppo di Olivia.