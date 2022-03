“Volevo fare la rockstar”: trama e cast della seconda stagione

Al via da mercoledì 23 marzo su Rai2 i nuovi episodi dela serie con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston Cecilia Uzzo







Con i nuovi episodi della seconda stagione, torna "Volevo fare la rockstar", in onda da mercoledì 23 marzo su Rai 2 in prima visione. Il family dramedy, ispirato al blog omonimo di Valeria Santandrea, ci riporta nella vita dei protagonisti interpretati da Valentina Bellè e Giuseppe Battiston alle prese con nuove vicende, di cuore e non solo. La fiction in 4 serate (8 episodi da 50 minuti) è diretta da Matteo Oleotto, coprodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni e realizzata con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.

«Raccontare questa storia è stata una scommessa. Partivamo da un racconto di vita vera, un blog scritto da una mamma single con tre figlie ed era quindi fondamentale riuscire a non contaminare troppo la realtà con la finzione, perché avevamo scelto di raccontare personaggi umani, sfigati e nevrotici, per suscitare più l’empatia del pubblico che non l’astrazione in una dimensione edulcorata della vita. Infine, perché abbiamo scelto di impiantare il racconto nella provincia del nord-est, una porzione di Italia che nasconde storie ed atmosfere incredibili ancora da scoprire», ha dichiarata il regista Matteo Oleotto.

La trama

A Caselonghe, il borgo fittizio del Friuli Venezia Giulia dove vive la famiglia Mazzuccato, le cose non sembrano andare per il verso giusto. La vita di Olivia è sempre più ingarbugliata, tanto che ha messo in pausa la relazione con Francesco. La giovane madre è alle prese con le due Brulle, ovvero le gemelle Emma e Viola, ormai frizzanti adolescenti che le danno un bel da fare, oltre alla nonna paterna Nice, decisa a trasformare le sue nipoti in due membri effettivi della famiglia Erti-Zignoni. Impegnata in mille lavori, Olivia si iscrive alla scuola serale dove incontra la professoressa Silvia, la nuova fidanzata di Francesco. Anche se Olivia la vede come una nemica da sconfiggere, a poco a poco la sua “rivale” diventa per lei un’ottima mentore. Per suo fratello Eros, invece, le cose sembrano mettersi bene: dopo la storia vissuta con il carabiniere Antonio, incontra Fabio, un giovane e talentuoso artista di cui si innamora.

Cast e personaggi

Oltre alla protagonista Valentina Bellè (Olivia), il cast della prima stagione è stato completamente confermato, a cominciare da Giuseppe Battiston (Francesco), Angela Finocchiaro (Nice, la nonna paterna), Emanuela Grimalda (Nadia, madre di Olivia), Riccardo Maria Manera (Eros, fratello di Olivia), Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner (le gemelle Emma e Viola), e Sara Lazzaro (Daniela, migliore amica di Olivia).

A loro si aggiungono le new entry Anna Ferzetti (Silvia, professoressa di Olivia e nuova fidanzata di Francesco) e Francesco Di Raimondo (Fabio, nuovo interesse amoroso di Eros).