Film e serie tv: “Andor”, “Prisma” e “Wanna”. Le novità della settimana

Netflix

Wanna - dal 21 settembre

Farà sicuramente molto discutere la nuova docuserie italiana proposta da Netflix a partire dal 21 settembre con i suoi quattro episodi. Si intitola “Wanna” e la protagonista è proprio lei, Wanna Marchi, la “regina delle televendite”, al centro insieme con la figlia Stefania Nobile di un celebre processo per truffa. La serie di Alessandro Garramone, scritta con Davide Bandiera, racconta tutta la vicenda attraverso più di 20 testimonianze. Wanna e Stefania, anche da “accusate”, non si tirano indietro...

Dynasty - dal 24 settembre

Siamo vicini alla fine. I 22 episodi che compongono la quinta stagione di “Dynasty”, proposti da Netflix dal 24 settembre a cadenza settimanale, segneranno anche la conclusione di questa saga molto seguita, non solo dagli amanti delle “soap”. Si tratta del remake del celebre telefilm omonimo che fece furore nell’Italia degli Anni 80 (con la mitica Joan Collins nei panni di Alexis). Ovviamente, con un cast tutto nuovo. Dove eravamo rimasti? Nei nuovi episodi conosceremo subito il destino di Fallon, che nel finale della quarta stagione è stata ferita da un colpo di pistola durante una festa organizzata per la campagna elettorale di suo padre Blake. Alexis, intanto, è in carcere mentre sua figlia Amanda cerca di scagionarla incriminando Adam.

Brooklyn Nine-Nine - dal 19 settembre

Stagione conclusiva per l’esilarante serie su una squadra di poliziotti di New York. I fan stiano ben pronti, perché verseranno anche qualche lacrimuccia...

Snabba Cash 2 - dal 22 settembre

Ritornano nella seconda stagione le storie incrociate di questa bella serie svedese incentrata sulla ricerca (spesso disperata e vana) della ricchezza.

Athena - dal 23 settembre

Dopo essere stato in concorso a Venezia, arriva direttamente su Netflix il film di Romain Gavras in cui esplode la ribellione in un quartiere periferico parigino.

Lou - dal 23 settembre

In questo thriller inedito, una donna che vive isolata dal mondo (Allison Janney) viene coinvolta in un rapimento. E il suo passato torna a galla.

Soltanto per amore - dal 21 settembre

Viene dal Brasile questo film romatico che mescola musica e sentimenti. Al centro della trama c’è un gruppo di giovani che sognano di sfondare e si scontrano con la realtà della vita.

Le ragazze dell’ultimo banco - dal 23 settembre

In bilico tra dramma e commedia, il film spagnolo racconta di cinque amiche che trascorrono una vacanza insieme dopo che a una di loro è stata diagnosticata una malattia.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Fate: The Winx Saga - Decise a dominare i propri poteri, un gruppo di adolescenti affronta rivalità e amori mentre studia il mondo del soprannaturale ad Alfea, un collegio magico. The Crown - Basata su eventi storici, questa serie racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Cobra Kai - Decenni dopo il torneo che ha cambiato le loro vite, la rivalità tra Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel della saga di "Karate Kid". Brooklyn Nine-Nine - Con l’arrivo di un nuovo capitano esigente, il detective di Brooklyn Jake Peralta, brillante ma immaturo, deve imparare a rispettare le regole e a fare gioco di squadra. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare.

Prime Video

Prisma - dal 21 settembre

L’adolescenza è un’età complessa e piena di contraddizioni, variegata come un caleidoscopio. Anzi, come un prisma, che non a caso è anche il titolo della nuova serie “teen” di Prime Video, disponibile dal 21 settembre. Diretta da Ludovico Bessegato (già autore di “Skam Italia”), con una sceneggiatura firmata da lui insieme con Alice Urciuolo, “Prisma” è una serie di formazione che parla di un gruppo di adolescenti di Latina alla scoperta di loro stessi. Al centro del racconto ci sono due gemelli, Andrea e Marco (interpretati dall’attore esordiente Mattia Carrano), tanto simili quanto diversi. Mentre Marco, campione di nuoto, fa i conti con la sua introversione e i postumi di un infortunio, Andrea all’insaputa della famiglia sta esplorando la sua identità di genere.

Disney+

Andor - dal 21 settembre

Arriva su Disney+ “Andor”, nuova serie ambientata nell’universo di “Star Wars”. Il protagonista è Diego Luna che torna nei panni del Cassian Andor di “Rogue one”, ribelle che ha dichiarato guerra all’Impero. Accanto a lui rivedremo Genevieve O’Reilly, che riprende il ruolo di Mon Mothma, leader della ribellione. Cassian avrà anche un nemico: l’agente imperiale Syril Karn (Kyle Soller).

Super/Natural - dal 21 settembre

Se volete scoprire i segreti degli animali più unici e straordinari al mondo, ecco la nuova docuserie prodotta da James Cameron per National Geographic che utilizza tecniche all’avanguardia per osservare il mondo dal punto di vista di diverse specie, dai mammiferi agli insetti.

The Kardashians 2 - dal 22 settembre

I Kardashian sono la famiglia più famosa d’America grazie ai reality in cui hanno messo in mostra la loro ricca e complicata vita. Ora parte su Disney+ la seconda stagione di questa serie in cui Kim Kardashian (41) e il resto del clan dovranno affrontare nuove sfide quotidiane.

Apple Tv+

Sidney Poitier - dal 23 settembre

Sidney Poitier (1927-2022) è un uomo che ha segnato la storia del cinema non solo con i suoi film ma anche come una figura pubblica che si è fatta portavoce di imprescindibili diritti civili. Cambiando per sempre, di fatto, anche la società americana. A raccontare la sua vita arriva un documentario diretto da Reginald Hudlin, disponibile su Apple Tv+ dal 23 settembre. Prodotto da Oprah Winfrey, il film vede tra le più importanti testimonianze quelle di Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz e Barbra Streisand.

Now

I may destroy you - dal 20 settembre

Michaela Coel, attrice inglese che viene dalla commedia, è stata una delle rivelazioni degli ultimi anni proprio grazie a “I may destroy you Trauma e rinascita”, miniserie di cui è autrice, protagonista e regista. E che arriva, con un paio di anni di ritardo, su Now. Arabella, il personaggio che interpreta, ricostruisce con l’aiuto di due amici i ricordi di una notte in cui ha subìto una violenza sessuale. La serie, intensa e provocatoria, è stata acclamata per come utilizza linguaggi diversi (incluso l’umorismo nero) per venire a capo di un’esperienza devastante.

Il Marsicano - L’ultimo orso - dal 24 settembre

In contemporanea con Sky Nature, arriva su Now un documentario Sky Original che ci porta nel cuore verde d’Italia, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Protagonista assoluto di questo affascinante viaggio lungo un anno è l’orso Marsicano, specie a rischio d’estinzione, di cui sono rimasti soltanto 60 esemplari. In particolare si racconta la storia di Juan Carrito, l’orsetto nato durante il lockdown.

La playlist

The imperfects su Netflix è un vero successo a sorpresa e racconta di un esperimento finito male, proprio come...

Lost - Le sei stagioni del capolavoro televisivo sono “colpa” degli esperimenti della Dharma Initiative. Si vede su Disney+ .

- Le sei stagioni del capolavoro televisivo sono “colpa” degli esperimenti della Dharma Initiative. Si vede su . La mosca - Voleva solo teletrasportarsi e invece si è “mescolato” con un insetto... Su Disney+ .

- Voleva solo teletrasportarsi e invece si è “mescolato” con un insetto... Su . Frankenweenie - Un ragazzino vuole resuscitare il suo amato cagnolino. Dirige Tim Burton. Su Disney+ .

- Un ragazzino vuole resuscitare il suo amato cagnolino. Dirige Tim Burton. Su . Jurassic park - Chi ha detto che riportare in vita i dinosauri sia una buona idea? Il primo film è su Now .

- Chi ha detto che riportare in vita i dinosauri sia una buona idea? Il primo film è su . Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi - Rick Moranis trasforma per errore i suoi bambini in esseri microscopici. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Gli invisibili - Quattro giovani ebrei tedeschi cercano di sopravvivere all’avvento del Terzo Reich.

- Quattro giovani ebrei tedeschi cercano di sopravvivere all’avvento del Terzo Reich. I 2 soliti idioti - Rivediamo Biggio e Mandelli in attesa che il duo sforni qualche attesa novità.

- Rivediamo Biggio e Mandelli in attesa che il duo sforni qualche attesa novità. Tonno spiaggiato - Ci fa scoprire la comicità surreale di Frank Matano.

- Ci fa scoprire la comicità surreale di Frank Matano. End of the road - Queen Latifah è una vedova coraggiosa pronta a tutto per difendere la sua famiglia.

- Queen Latifah è una vedova coraggiosa pronta a tutto per difendere la sua famiglia. Judas and the black messiah - Un ragazzo si infiltra nelle famose “Pantere nere” nella Chicago degli Anni 60.

Prime Video

Synchronic - Due paramedici si scontrano con una droga che è in grado di far viaggiare nel tempo.

- Due paramedici si scontrano con una droga che è in grado di far viaggiare nel tempo. Il giustiziere della notte - Non l’originale, ma il remake con un violento Bruce Willis.

- Non l’originale, ma il remake con un violento Bruce Willis. L’amico del cuore - La prima regia di Vincenzo Salemme è una commedia brillante da riscoprire.

- La prima regia di Vincenzo Salemme è una commedia brillante da riscoprire. Tra le gambe - Film “scandaloso” con Javier Bardem e Victoria Abril. Solo per un pubblico adulto!

- Film “scandaloso” con Javier Bardem e Victoria Abril. Solo per un pubblico adulto! Cyrano - La famosa storia di Cyrano de Bergerac in chiave musical con Peter Dinklage.

Disney+