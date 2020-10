Film e serie tv horror da guardare su Netflix

07 Ottobre 2020 | 12:00 di Beatrice Mastromatteo

Ottobre, si sa, è il mese dell’orrore per eccellenza. La festa di Halloween si avvicina e, per coloro che non sapessero ancora come festeggiare, Netflix offre un ampio catalogo di film e serie horror: si va da grandi (e spaventosissimi) classici come "L’esorcista" a titoli molto più recenti piattaforma come "The haunting", di cui proprio ad ottobre è uscita la seconda stagione. Insomma, ci sono brividi e paura per tutti i gusti. Vediamo allora qualche titolo adatto a celebrare al meglio la notte più spaventosa dell’anno, ma attenzione: astenersi deboli di cuore.

L'esorcista William Friedkin, 1973



Chris MacNeil è un’attrice impegnata sul set di un film a Washington. In città insieme a lei si trova la figlia dodicenne Regan. Quest’ultima, esplorando la casa dove le due alloggiano, trova una tavoletta Ouija, con la quale per caso riesce a evocare il demone Pazuzu, che si impossessa subito del suo corpo. Inizialmente scambiata per malattia mentale, la sua condizione peggiora sempre più e spinge la bambina a compiere gesti estremamente malvagi. L’unico modo per liberarla dal demone che dimora in lei è quello di chiamare in soccorso un potente esorcista. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty.

The ring Gore Verbinski, 2002 Una leggenda narra di una videocassetta maledetta che, nel giro di una settimana, porta alla morte chiunque la guardi. In seguito alla scomparsa della nipote Katie - causata proprio dalla visione della cassetta - Rachel inizia ad indagare per risolvere il mistero. Scopre così che il filmato contiene alcune immagini di Samara, una bambina dotata di poteri paranormali e per questo uccisa, alcuni anni prima, dalla propria madre. La maledizione di Samara si ripercuote dunque su tutti coloro che hanno la sfortuna di imbattersi nella registrazione. Tocca a Rachel cercare il modo per porvi fine, a tutti i costi. La pellicola è un remake del film giapponese "Ring" del 1998.

Suspiria Dario Argento, 1977



Susy Benner, giovane ballerina, si iscrive ad una rinomata Accademia di danza. La notte del suo arrivo, però, è funestata dall’incontro con una ragazza che, delirante, fugge correndo proprio dall’Accademia. All’interno della scuola, stringe amicizia con un’altra allieva, Sarah. Le due sono però vittime di una serie di inquietanti e inspiegabili eventi e decidono pertanto di indagare. All’improvviso, Sarah sparisce senza un motivo e subito dopo Susy scopre che l’Accademia è stata fondata da una donna greca che si dice fosse una strega, la quale potrebbe essere la causa di tutti i fenomeni paranormali a cui le ragazze hanno assistito. Nel 2018, Luca Guadagnino ha diretto un remake della pellicola.

Lo sguardo di satana - Carrie Kimberley Pierce, 2013



Remake dell’omonimo film del 1974 diretto da Brian De Palma e tratto dal romanzo "Carrie" di Stephen King, il film racconta la storia di una ragazza vittima della follia della propria madre e, proprio per questo motivo, oggetto di bullismo da parte dei compagni di scuola. Nel corso delle vessazioni subite, Carrie inizia a manifestare dei poteri sovrannaturali che portano la madre a credere che sia posseduta. L’unica ragazza a mostrare compassione nei suoi confronti è Sue, la più popolare della scuola. In seguito all’ennesimo scherzo crudele subito dalla protagonista, però, la situazione precipita.

Bird Box Susanne Bier, 2018 Questa produzione originale di Netflix ruota attorno a una strana epidemia di omicidi e suicidi che, lentamente, colpisce gli abitanti di tutto il mondo. La protagonista, Malorie, cerca di scappare da questa misteriosa piaga e trova rifugio in una casa occupata da altri sopravvissuti. Ben presto, però, le entità che portano le persone a suicidarsi riescono a insinuarsi nell’abitazione e si trova costretta nuovamente a fuggire, assieme a due bambini: uno dei due è suo figlio, mentre l’altro è stato partorito da un’amica che però non ce l’ha fatta. Lo scopo dei tre è quello di raggiungere un rifugio dove essere finalmente al sicuro.

Scappa - Get out Jordan Peele, 2017



Protagonista di questo film, ispirato a "La notte dei morti viventi" del 1968, è il fotografo Chris Washington. È fidanzato con una ragazza, Rose Armitage, che decide di presentarlo in famiglia. Una volta giunto al cospetto dei genitori di Rose, capisce però che qualcosa non va quando Missy, la futura suocera, lo ipnotizza contro la sua volontà per guarirlo dal vizio del fumo. Nel corso di una riunione di famiglia, in seguito a varie rivelazioni, Chris comprende che i genitori di Rose utilizzano l’ipnosi per controllare le proprie vittime, i cui corpi vengono utilizzati per prolungare all’infinito la vita dei membri della famiglia. A questo punto, il fotografo non può far altro che cercare di scappare.

Le terrificanti avventure di Sabrina Questa serie tv, sbarcata su Netflix nel 2018 e ideata dallo showrunner Roberto Aguierre-Sacasa, racconta le avventure di Sabrina Spellman, una giovane che appartiene a due mondi: quello dei mortali e quello delle streghe. Compiuti i sedici anni, è chiamata a prendere parte al proprio Oscuro Battesimo, che le consentirà di entrare a far parte della Chiesa della Notte. La ragazza tenta in tutti i modi di conciliare le due realtà fra cui si trova divisa e, allo stesso tempo, viene a conoscenza delle sue vere origini, grazie anche all’aiuto delle zie, Zelda e Hilda Spellman, del cugino Ambrose e dei propri amici, mortali e non. Dopo la quarta stagione (che non è ancora arrivata su Netflix) la serie giungerà al termine.

The hauntin of Hill Hous/Bly Manor Sempre nel 2018, Netflix pubblica un’altra serie originale, dal titolo "The haunting of Hill House". La vicenda ruota attorno alla magione di Hill House, appartenente alla famiglia Crain e infestata da strane e oscure presenze, che porteranno i membri stessi della famiglia ad essere vittima di inspiegabili tragedie. Il 9 ottobre arriva invece "The haunting of Bly Manor", la seconda stagione della serie. Questa volta, al centro della storia c’è la tenuta di Bly Manor, all’interno della quale una governante e due bambini si trovano ad affrontare una serie di eventi spaventosi e sovrannaturali. Sebbene nel cast di "Bly Manor" ci siano alcuni attori che hanno preso parte anche alla prima stagione, i protagonisti della seconda cambiano completamente.

La nebbia Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, "La nebbia", questa serie del 2017 è incentrata sulla cittadina statunitense di Bridgeville, Maine. Quest’ultima viene circondata da una fitta e oscura nebbia, che uccide all’istante chiunque tenti di attraversarla. Per cercare di salvarsi, i cittadini di Bridgeville devono rifugiarsi all’interno di alcuni edifici e sottoporsi ad una convivenza forzata. Ben presto, inoltre, diventa chiaro che nei meandri di questa misteriosa nebbia si annidano presenza malvagie e letali, che minacciano la vita di tutti gli abitanti della piccola città.

