Film e serie tv: “Me contro Te”, “Blonde” e “The old man”. Le novità della settimana

Cosa vedere dal 28 settembre al 4 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Now e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

Blonde - dal 28 settembre

Presentato al Festival di Venezia nel clamore per alcune scene di sesso molto forti e per la disinvoltura con cui immagina e reinventa la vita privata di Marilyn Monroe, ecco finalmente il film più atteso del momento: “Blonde”. Tratto dal libro di Joyce Carol Oates (che sostiene debba essere considerato «un’opera di finzione letteraria»), il film di Andrew Dominik ripercorre l’esistenza spesso drammatica e disperata della Monroe. Dalla malattia mentale della madre (che l’abbandonò) alle molestie subite dai produttori, dal successo planetario alla relazione col presidente Kennedy, fino alla tragica morte, avvolta nel mistero. Sempre tracciando una fondamentale distinzione, come spiega la brava protagonista Ana de Armas: «C’era una ragazza di nome Norma Jeane. E poi c’era Marilyn, il personaggio che si era inventato per farsi amare dal mondo. E per difendersi».

L’imperatrice - dal 29 settembre

Una giovane ribelle entra nella corte viennese e diventa la consorte dell’imperatore Franz. La serie tedesca esplora la vita intensa di Elisabetta di Baviera.

Rainbow - dal 30 settembre

Una ragazza parte per un viaggio elettrizzante in questa bizzarra rilettura di “Il meraviglioso mago di Oz”. Dora Postigo è la pronipote di Lucia Bosè.

Prime Video

Me contro Te: La famiglia reale - dal 30 settembre

Luì e Sofì ne hanno combinata un’altra delle loro. Saranno infatti i protagonisti della loro prima serie “Me Contro Te - La Famiglia Reale”, otto episodi disponibili su Prime Video dal 30 settembre: «Siamo molto contenti di vivere questa nuova avventura! Dopo tre film al cinema, questo è il nostro vero debutto nel mondo delle serie tv: è la prima scritta completamente da noi».

Jungle - dal 30 settembre

Le vite incrociate di alcuni personaggi hanno come sfondo la scena rap britannica in questa ambiziosa serie che ci porta tra le sottoculture musicali della Londra di oggi.

After 4 - dal 28 settembre

È il quarto capitolo della romantica saga seguita da milioni di adolescenti. L’amore tra Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) è messo alla prova.

Hot summer nights - dal 30 settembre

Se oggi Timothée Chalamet è una delle più grandi star del cinema, cinque anni fa era un emergente in questo “scandaloso” film che le sue fan non vorranno perdersi.

Enrico Brignano - Parte prima - dal 27 settembre

Enrico Brignano torna sul palco dopo lo stop imposto dalla pandemia per farci ridere ancora una volta delle nostre contraddizioni.

My best friend’s exorcism - dal 30 settembre

Nel 1988 due amiche sono inseparabili fino a quando una si convince che l’altra sia posseduta da un demone. Un mix di horror e commedia per un altro omaggio agli Anni 80.

Disney+

The old man - dal 28 settembre

Due agenti speciali: il primo è Dan Chase (Jeff Bridges), ex uomo di punta della Cia che ha combattuto in prima linea in Medioriente, ma infrangendo le regole, prima di scomparire nel nulla; il secondo è Harold Harper (John Lithgow), oggi vicedirettore del controspionaggio dell’Fbi e un tempo collaboratore di Chase. Sono loro i protagonisti di “The old man”, il nuovo thriller poliziesco in arrivo su Disney+ dal 28 settembre. Dopo oltre 30 anni, in cui l’uno non ha saputo nulla dell’altro, si ritrovano rivali: Harold ha il compito di arrestare Dan. Ma quest’ultimo custodisce dei segreti che potrebbero per sempre rovinare la carriera di Harper. Da qui nasce una sorta di partita a scacchi tra due maestri dello spionaggio, con un esito finale sorprendente.

Hocus Pocus 2 - dal 30 settembre

A 29 anni dal film originale, ritornano le irresistibili streghe: Kathy Najimy, Bette Midler e Sarah Jessica Parker.

Stoffa da campioni - dal 28 settembre

Nuove storie per i ragazzi che formano il team dei Mighty Ducks: ora partono tutti insieme per passare l’estate in un’esclusiva scuola di hockey.

Apple Tv+

Una birra al fronte - dal 30 settembre

La vera storia di Chickie Donohue, che si recò in Vietnam per portare della birra ai soldati Usa al fronte, diventa un film diretto da Peter Farrelly (“Green book”) che mescola commedia e dramma storico. Zac Efron interpreta Donohue, ma nel cast c’è anche Russell Crowe.

Now

This England - dal 30 settembre

Mentre gli occhi del mondo sono puntati sul futuro della monarchia britannica dopo la morte di Elisabetta II, facciamo un piccolo passo indietro fino all’avvento della pandemia. “This England”, in arrivo su Now, racconta la discussa gestione dell’ex primo ministro Boris Johnson in quei giorni drammatici. Lo interpreta un mimetico Kenneth Branagh.

Transplant - dal 27 settembre

La seconda stagione della serie sul giovane medico siriano Bashir Hamed (Hamza Haq) riparte da dove eravamo rimasti, tra l’ictus del primario Bishop e gli sforzi del protagonista di integrarsi nella società canadese. Per gli appassionati di “medical drama” è un titolo da non perdere.

La playlist

The Crown è di nuovo tra le serie più popolari di Netflix. Ecco altri titoli in streaming dove rivedere la regina Elisabetta sullo schermo.

The Queen - Nel film più bello sulla Regina, Elisabetta è interpretata da una splendida Helen Mirren. Si rivede su Prime Video .

- Nel film più bello sulla Regina, Elisabetta è interpretata da una splendida Helen Mirren. Si rivede su . Una notte con la regina - Incontriamo la giovane Elisabetta (Sarah Gadon) durante una “notte folle” con la sorella Margaret. Il film è su Prime Video .

- Incontriamo la giovane Elisabetta (Sarah Gadon) durante una “notte folle” con la sorella Margaret. Il film è su . Il ggg - Nel film di Steven Spielberg tratto dal libro di Roald Dahl c’è anche la Regina d’Inghilterra: la interpreta Penelope Wilton. Su Now .

- Nel film di Steven Spielberg tratto dal libro di Roald Dahl c’è anche la Regina d’Inghilterra: la interpreta Penelope Wilton. Su . Spencer - In questo film di Pablo Larraín su Lady Diana, Elisabetta è una “cattiva” quasi da horror. Si vede su Prime Video .

- In questo film di Pablo Larraín su Lady Diana, Elisabetta è una “cattiva” quasi da horror. Si vede su . Il discorso del re - Ritroviamo Elisabetta da bambina nel film che racconta la storia di suo padre, re Giorgio VI. Si può rivedere su Prime Video .

- Ritroviamo Elisabetta da bambina nel film che racconta la storia di suo padre, re Giorgio VI. Si può rivedere su . Una pallottola spuntata - La scena più dissacrante sulla Regina è in questo capolavoro di comicità con Leslie Nielsen. Che alla fine le salva la vita. Su Paramount+ .

- La scena più dissacrante sulla Regina è in questo capolavoro di comicità con Leslie Nielsen. Che alla fine le salva la vita. Su . Rex - Un cucciolo a palazzo - La Regina in versione cartoon spicca in questo film animato. A noleggio digitale su Chili.

Netflix

Se mi vuoi bene - Sergio Rubini convince Claudio Bisio a fare del bene ai suoi cari.

- Sergio Rubini convince Claudio Bisio a fare del bene ai suoi cari. Locked down - Anne Hathaway è la star di un film su una rapina ambientata nel bel mezzo della pandemia.

- Anne Hathaway è la star di un film su una rapina ambientata nel bel mezzo della pandemia. Do revenge - Due liceali vogliono vendicarsi dei rispettivi ex, ma il colpo di scena è dietro l’angolo...

- Due liceali vogliono vendicarsi dei rispettivi ex, ma il colpo di scena è dietro l’angolo... La casa tra le onde - Un gruppo di bambini si ritrova circondato dal mare in questo magico cartoon giapponese.

- Un gruppo di bambini si ritrova circondato dal mare in questo magico cartoon giapponese. I used to be famous - Una ex popstar si affeziona a un giovane e talentuoso batterista.

Prime Video

La preda perfetta - Liam Neeson è un ex poliziotto che si mette contro alcuni pericolosi narcotrafficanti.

- Liam Neeson è un ex poliziotto che si mette contro alcuni pericolosi narcotrafficanti. Nonno scatenato - Robert De Niro si diverte con queste commedie un po’ folli.

- Robert De Niro si diverte con queste commedie un po’ folli. Goodnight mommy - Horror da brividi con Naomi Watts e due gemelli inquietanti. Remake di un film austriaco.

- Horror da brividi con Naomi Watts e due gemelli inquietanti. Remake di un film austriaco. Fatale - Doppio inganno - Hilary Swank interpreta una seducente detective che incastra un uomo sposato.

