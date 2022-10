I film e le serie tv da guardare su Paramount+ – Lista aggiornata a novembre 2022

Genere: docuserie

Il leggendario calciatore brasiliano Adriano Imperatore è al centro della docuserie sulla sua vita e sulla sua carriera calcistica, in cui si smescolano vari ingredienti come fama, conflitti personali, denaro, depressione, famiglia e, soprattutto, l'amore che aveva per le sue origini. Del resto, è la storia di un ragazzo cresciuto in una delle più grandi favelas del Brasile, Vila Cruzeiro, diventato un idolo del calcio che ha rifiutato contratti da milioni di dollari, fama e fortuna per poter vivere accanto al popolo.