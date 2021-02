10 commedie romantiche da guardare su Netflix a San Valentino

12 Febbraio 2021 | 10:43 di Giulia Ausani

San Valentino si avvicina, voi avete voglia di guardare una commedia romantica su Netflix ma non sapete da che parte iniziare? Niente paura: abbiamo preparato un elenco di film che fanno al caso vostro. Dalle commedie teen a quelle più adulte, ecco dieci titoli originali Netflix per entrare nel mood di San Valentino.

Tutte le volte che ho scritto ti amo Primo capitolo di una trilogia basata su romanzi di successo, "Tutte le volte che ho scritto Ti Amo" ruota attorno a Lara Jean (Lana Condor), liceale con un rituale tutto suo: ogni volta che si innamora di un ragazzo, confessa i suoi sentimenti in una lettera che però non spedisce mai, conservandole tutte in una scatola. Finora ne ha scritte cinque e tutto procede come sempre, finché un giorno non scopre che sua sorella minore le ha spedite davvero.

P.S. Ti amo ancora In questo sequel del film “Tutte le volte che ho scritto Ti amo”, Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) sono ufficialmente una coppia e le cose vanno alla grande, anche se per lei a volte è difficile trovare un equilibrio tra la vita di coppia e quella personale. Quando Ambrose (Jordan Fisher), uno dei destinatari delle lettere d’amore di Lara Jean, torna nella sua vita, tutto si complica. Sentimenti compresi.

Tua per sempre Nell'ultimo capitolo della trilogia, Lara Jean è ormai prossima al diploma. Nel prepararsi alla fine del liceo e al suo ingresso nell'età adulta, farà due viaggi che le cambieranno la vita e la porteranno a ripensare a come sarà il futuro con la sua famiglia, gli amici e Peter una volta all'università.

Sotto il sole di Riccione "Sotto il sole di Riccione" racconta l'estate di chi, arrivando da tutta Italia, decide di passare le vacanze a Riccione. Come Ciro (Cristiano Caccamo), che arriva col sogno di sfondare come cantante e invece si ritrova a fare il bagnino. O come Marco (Saul Nanni), da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso) ma incapace di dichiararsi, che chiede consiglio a Gualtiero (Andrea Roncato), playboy e bagnino a riposo. E come Vincenzo (Lorenzo Zurzolo), ragazzo non vedente con una mamma (Isabella Ferrari) iperprotettiva, deciso finalmente a farsi dei nuovi amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo.

Non è romantico? Rebel Wilson è la protagonista di “Non è romantico?”, commedia Netflix diretta da Todd Strauss-Schulson. Il film racconta la storia di Natalie (Wilson), giovane donna in carriera allergica alle commedie romantiche perché le considera troppo irrealistiche. Peccato che un giorno, dopo una brutta botta in testa, finisca col risvegliarsi in un mondo che sembra proprio quello delle commedie romantiche da lei tanto detestate.

The perfect date Questa rom-com teen di Netflix racconta di Brooks Rattigan (Noah Centineo), ragazzo all’ultimo anno di liceo che sogna di entrare a Yale ma non ha i soldi per permettersi l’università. Dopo essersi finto il ragazzo di una sconosciuta per accompagnarla al ballo scolastico in cambio di soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore. Decide così di lanciare di un'app con cui si offre come +1 a pagamento per tutte le occasioni.

Finché forse non vi separi Sasha (Ali Wong) e Marcus (Randall Park) erano legatissimi da bambini, ma un litigio li ha portati a non parlarsi più per quindici anni. Nel frattempo lei è diventata una famosa chef a Los Angeles, e ha deciso di tornare a San Francisco per aprire un nuovo ristorante nella sua città natale. Lì ritrova Marcus, che è diventato un musicista e lavora col padre. Dopo qualche titubanza, riallacciano i rapporti – e forse tra loro adesso c’è qualcosa di più.

The Kissing booth 1 e 2 Basato sull'omonimo romanzo, "The kissing booth" racconta di Elle e Lee, nati lo stesso giorno nello stesso ospedale e migliori amici da tutta la vita. Una delle loro regole è che Elle non può frequentare il fratello di Lee, Noah. Ma finisce con l'innamorarsene e dovrà fare una scelta difficile. Sempre su Netflix, trovate anche il seguito.



Love, guaranteed Per salvare il suo piccolo studio legale, l'onesta avvocatessa Susan (Rachael Leigh Cook) accetta un caso ben remunerato. Nick (Damon Wayans Jr.), il suo nuovo e affascinante cliente, è determinato a fare causa a un sito d'incontri che promette l'amore. Ma mentre il caso entra nel vivo, tra Susan e Nick scocca la scintilla.

Falling inn love Dopo aver vinto un concorso a cui ha partecipato un po' casualmente, Gabriela Diaz si ritrova in Nuova Zelanda, in un residence fatiscente. Desiderosa di ristrutturare la casa per rivenderla in fretta, Gabriela si allea con Jake, impresario edile locale e vigile del fuoco volontario che assiste a buona parte dei momenti di shock culturale della ragazza di città. E lei, una volta finiti i lavori, non è più così certa di volersi allontanare da lui, dal residence e dalla comunità che l'ha accolta.

