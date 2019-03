10 film da vedere in streaming su Netflix ad aprile 2019

28 Marzo 2019 | 17:37 di Giulia Ausani

Anche ad aprile il catalogo film di Netflix si arricchisce di novità, vecchi successi e film cult. Tra le nuove produzioni originali ci sono "Unicorn Store" (dal 5 aprile), che segna il debutto alla regia di Brie Larson, e "The silence" (dal 12 aprile) con Kiernan Shipka ("Le terrificanti avventure di Sabrina") e Stanley Tucci.

In arrivo anche la commedia romantica teen "The perfect date" con Noah Centineo (dal 5 aprile) e "Someone great" (dal 19 aprile). Tra i titoli da non perdere segnaliamo "Room" (dal 22 aprile) con Brie Larson e Jacob Tremblay, e "Il curioso caso di Benjamin Button" (dal 15 aprile) con Brad Pitt e Cate Blanchett.

Tra gli altri arrivi anche "Veloce come il vento" (dal 7 aprile) con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, e per tutta la famiglia il film d'animazione "Balto".

Di seguito, una panoramica dei titoli da non perdere.

Unicorn store Dal 5 aprile Debutto alla regia di Brie Larson, "Unicorn Store" racconta la storia di Kit (Larson), artista fallita che torna a vivere dai suoi e inizia a lavorare come impiegata. Un giorno riceve una lettera da un venditore anonimo (Samuel L. Jackson) che la invita in uno strano negozio e le offre la possibilità di realizzare un desiderio della sua infanzia: avere un unicorno.



The perfect date Dal 12 aprile

È Noah Centineo il protagonista della nuova commedia romantica per adolescenti di Netflix. Interpreta Brooks Rattigan, che sogna Yale ma non ha i soldi per permettersi l'università. Dopo essersi finto il ragazzo di una sconosciuta per accompagnarla al ballo in cambio di soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore. Decide così di lanciare di un'app con cui si offre come +1 a pagamento per tutte le occasioni.

The silence Dal 12 aprile È la giovane Kiernan Shipka (Sabrina Spellman ne "Le terrificanti avventure di Sabrina") la protagonista di "The silence", ambientato in un mondo in cui creature terrificanti danno la caccia agli uomini, individuandoli grazie ai suoni che emttono. Ally (Shipka), che ha perso l'udito da bambina, e la sua famiglia cercano riparo e si imbattono in una specie di setta decisa a sfruttare i sensi amplificati di Ally. Nel cast anche Stanley Tucci e Miranda Otto.

Someone great Dal 19 aprile

L'aspirante giornalista musicale Jenny (Gina Rodriguez) ha appena ottenuto il lavoro dei suoi sogni a San Francisco, quando il suo fidanzato storico decide di lasciarla perché non se la sente di lasciare New York e trasferirsi. Per curare il suo cuore spezzato, Jenny riunisce le sue migliori amiche Erin e Blair per una serata indimenticabile tra amiche.

Steve Jobs Dal primo aprile Michael Fassbender è Steve Jobs nel biopic sul co-fondatore della Apple. Il film ripercorre la vita di Jobs soffermandosi su tre eventi: il lancio del primo Macintosh, nel 1984; quello del NeXT nel 1988 e quello dell'iMac, nel 1998. Dietro le quinte, ogni volta, Jobs si ritrova a dover risolvere i problemi che lo attanagliano, sia familiari che lavorativi.

Arancia meccanica Dal primo aprile Sono passati esattamente vent'anni dalla morte di Stanley Kubrick e su Netflix arriva uno dei suoi capolavori più discussi: "Arancia meccanica", film del 1971. "Arancia meccanica" venne candidato a quattro premi Oscar.

Veloce come il vento Dal 7 aprile Vincitore di sei David di Donatello nel 2017, tra cui quello a Stefano Accorsi come miglior attore protagonista, "Veloce come il vento" è un film di Matteo Rovere liberamente ispirato alla vita di Carlo Capone, pilota di rally. Racconta la storia di Loris (Accorsi), che alla morte del padre torna a casa, rivedendo dopo dieci anni i fratelli minori Giulia (Matilda De Angelis) e Nico. Giulia è una giovane pilota di macchine, e Loris la aiuterà a vincere delle gare.

Il curioso caso di Benjamin Button Dal 15 aprile Film di David Fincher ispirato a un racconto di Francis Scott Fitzgerald, "Il curioso caso di Benjamin Button"ripercorre la vita di Benjamin (Brad Pitt), nato anziano e destinato a vivere una vita a ritroso, ringiovanendo con il passare degli anni. Nel cast anche Cate Blanchett, Mahershala Ali ed Elle Fanning.



Balto Dal 17 aprile

Per i più piccoli c'è "Balto", film d'animazione del 1995 liberamente ispirato alla vera storia di Balto, cane da slitta che prese parte a una staffetta nel 1925 per consegnare dei medicinali in una cittadina dell'Alaska in cui era in corso un'epidemia di difterite.



Room Dal 22 aprile "Room" racconta la storia di Jack (Jacob Tremblay) e di sua madre Joy (Brie Larson). Joy è stata rapita sette anni prima da un uomo che l'ha rinchiusa in un capanno, abusando regolarmente di lei e mettendola incinta. Il figlio, Jack, cresciuto nel capanno e non ha mai visto il mondo esterno finché, dopo il suo quinto compleanno, Joy non riesce a organizzare un piano di fuga. Per la sua interpretazione, Brie Larson si è aggiudicata un Oscar come miglior attrice protagonista.

