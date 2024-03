10 film d’animazione Pixar da vedere su Disney+

Dalla tetralogia di "Toy Story" al più recente "Red", un'immersione nelle meraviglie digitali dell'ormai mitico studio Un'immagine promozionale di "Toy Story 3" Credit: © Pixar/Dixar Fiaba Di Martino







Nata nel 1979 come una divisione della Lucasfilm, acquistata per una lauta somma da Steve Jobs nel 1986, è nel 1995 che la casa di produzione cinematografica Pixar Animation Studios debutta sul grande schermo dopo diversi anni di sperimentazione tecnica e sviluppo di diversi software per la creazione in CGI. È infatti l'anno in cui "Toy Story - Il mondo dei giocattoli", pensato e diretto da un ex animatore della Disney, John Lasseter, poi chief creative officer dell'azienda (che lascerà nel 2017 a seguito di svariate accuse), arriva nelle sale, ed è il primo lungometraggio d'animazione interamente in computer grafica.

E così, tassello dopo tassello, film dopo film, la Pixar rivoluziona il genere, le sue forme espressive, le sue modalità, e ormai da quasi trent'anni produce, in collaborazione con la Walt Disney Pictures (che la acquisisce nel 2006), opere non solo innovative in termini tecnici ma anche tematico-narrativi. Di seguito, alcuni dei lavori Pixar disponibili per la visione streaming su Disney+.

