10 film spaventosi da vedere ad Halloween

Un party fra vecchi e nuovi amici e relativi partner, giunti nella villona di un coetaneo prossimo alle nozze, si trasforma in una sarabanda sovrannaturale e in una versione delirante (e quasi letterale) di Lupus in fabula quando uno strambo ex compagno di liceo si presenta sulla porta con un ordigno di sua creazione che permette a chi lo usa di scambiarsi il corpo con quello di qualcun altro... La montagna russa da sballo finirà per tingersi anche di sangue in questo teen thriller passato al Sundance Festival 2024.

Su Netflix