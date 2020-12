“10 giorni con Babbo Natale”: trama, cast e trailer

04 Dicembre 2020 | 11:39 di Giulia Ausani

Da venerdì 4 dicembre è disponibile su Amazon Prime Video "10 giorni con Babbo Natale", film di Alessandro Genovesi sequel di "10 giorni senza mamma" con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Questa volta, la famiglia Rovelli andrà in Svezia e farà la conoscenza di Babbo Natale, interpretato da Diego Abatantuono.

• 50 film da guardare su Amazon Prime Video



Trama

Carlo (Fabio De Luigi) e Giulia (Valentina Lodovini) sono alle prese con la solita quotidianità quando lei scopre di essere vicina a un'importante promozione di lavoro che la porterebbe a trasferirsi in Svezia. Il colloquio sarà il 24 dicembre a Stoccolma, e Carlo decide di accompagnarla insieme ai figli con un camper, per non trascorrere il Natale lontani. Durante il viaggio però accade qualcosa di imprevisto: investono un uomo che dice di essere Babbo Natale (Diego Abatantuono). Allora lo invitano sul camper per dargli una mano a tornare a casa, tra incomprensioni e imprevisti.

Il cast

Genere: commedia

Uscita: 2020

Nazionalità: Italia

Durata: 100'

Regista: Alessandro Genovesi

Cast: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Diego Abatantuono, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci

Trailer