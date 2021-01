“10 giorni senza mamma”: trama, cast e trailer

22 Gennaio 2021 | 13:24 di Redazione Sorrisi

“10 giorni senza mamma” è un film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. In questa commedia Fabio De Luigi interpreta un padre completamente assorbito dal suo lavoro. Quando la moglie (Valentina Lodovini) decide di partire per un viaggio di dieci giorni, si ritroverà a dover seguire i tre figli. Una vera e propria sfida: tra l’adolescenza della figlia maggiore, l’esuberanza del secondogenito e l’inserimento all’asilo della più piccola di casa.

La trama

Carlo, professionista ambizioso, è spesso lontano dalla famiglia per lavoro e fedele da 15 anni alla stessa azienda. Ben presto si ritrova a fare i conti con la sua vita personale e professionale: sì perché, se da un lato, rischia di essere sostituito da un nuovo e ambizioso giovane a lavoro, dall'altro dovrà rivedere il suo ruolo di padre assente, in quanto sua moglie decide di prendersi una pausa dagli obblighi familiari e parte per Cuba, lasciandogli i tre figli di tredici, dieci e due anni a cui badare.

Il cast

Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli

Il trailer