10 nuovi film di Natale da guardare in streaming con la famiglia

Oltre ai classici delle Feste: la famiglia di Babbo Natale, robot dal cuore d'oro, storie d'amore e gli immancabili cartoni animati Archie Yates in "Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo" Credit: © Disney+ Gaspare Baglio







L'albero è addobbato, il presepe è allestito, la dispensa è piena di leccornie, i regali sono pronti per essere donati. Il Natale è alla porte, siamo tutti più buoni, ma le festività non possono definirsi tali senza le pellicole tutte vischio, neve e lucine intermittenti. Così, se i canali generalisti si lanciano in maratone a colpi di “Una poltrona per due”, “Mamma ho perso l’aereo” e “I Gremlins”, sulle piattaforme si possono trovare chicche per tutta la famiglia: dai romantici come "Love Actually" (Prime Video e Tim Vision) a quelli che strappano un sorriso come "La Befana vien di notte" (Prime Video) con Paola Cortellesi a "La Banda dei Babbi Natale" (Prime Video) della premiata ditta Aldo, Giovanni e Giacomo. Non mancano nemmeno i classici formato cartoon "Il canto di Natale di Topolino" (Disney+), "A Christmas Carol" (Disney+) con l'interpretazione di Jim Carrey o "Nightmare Before Christmas" (Disney+) con brani cantati da Renato Zero. Ogni anno arrivano nuove storie da vedere con mamme, papà, figli e nonne. Vediamo, allora, quali sono i lungometraggi da godersi accoccolati con tutta la famiglia.