10 segreti sui “Guardiani della galassia”. Cast, trama e trailer

03 Gennaio 2021 | 12:20 di Paolo Fiorelli

Il film ha ottenuto due nomination agli Oscar 2015 nelle categorie riservate agli effetti speciali e al trucco. Prodotto e distribuito da Marvel e Disney, il film diretto da James Gunn è costato 170 milioni di dollari.

Cast

Genere: Azione

Titolo originale: Guardians of the Galaxy

Uscita: 2014

Durata: 122'

Regista: James Gunn

Attori: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro

Trama

L'audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio, la cui sfrenata ambizione minaccia l'intero universo. Per sfuggire all'ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Il potere della sfera si rivela però una seria minaccia per il cosmo...

Trailer

10 segreti

UN FISICO DA PAURA (GRAZIE ALLA DIETA) Per avere il ruolo dell’avventuriero Quill l’attore Chris Pratt si è sottoposto a una superdieta ed è dimagrito di 27 chili. «Per interpretare un eroe Marvel sentivo il dovere morale di avere un fisico all’altezza» ha detto. «E poi sapevo che era l’unico modo per ottenere la parte...».

L’ALIENA CON MARITO ITALIANO Pelle verde, agilità straordinaria e un carattere da dura, Gamora è l’unico membro femminile dei Guardiani. La interpreta l’attrice Zoe Saldana, specializzata in alieni (lo era anche in «Avatar») e sposata all’artista italiano Marco Perego.

UN ALBERO PARLANTE... O QUASI Groot è un albero che cammina e parla, anche se sa dire una sola frase: «Io sono Groot!». Il doppiatore originale, Vin Diesel, l’ha incisa mille volte in varie lingue (ma non in italiano: da noi Groot ha la voce di Massimo Corvo).

QUEL SUPERUOMO È UN VERO LOTTATORE Si chiama Drax il Distruttore ed è un superuomo a cui gli alieni hanno dato forza straordinaria, dal pessimo carattere e dal corpo da lottatore tutto ricoperto di tatuaggi. A interpretarlo è un lottatore vero: Dave Bautista, sei volte campione del mondo di wrestling. Aveva già recitato in alcuni film (tra cui «Il re Scorpione 3»), ma racconta che quando ha ottenuto la parte è scoppiato a piangere come un bambino.

UN ANIMALETTO? NO, UN EROE Rocket è un procione mutante coraggioso e irascibile. Degno di entrare nella galleria di altri «cucciolotti» diventati eroi, come le Tartarughe Ninja, Chewbecca di «Star Wars» e Falkor di «La storia infinita».

È LEI CHE DÀ IL NOME ALL’ASTRONAVE L’astronave dell’eroico Peter Quill si chiama «Milano». Un omaggio alla città lombarda? No, piuttosto a una donna, cioè l’attrice Alyssa Milano, per la quale il protagonista Chris Pratt aveva preso una tremenda cotta da ragazzino. Evidentemente non gli è ancora passata del tutto.

IL GENIO DELLA MARVEL SI NASCONDE IN UN CAMEO L’autore di fumetti Stan Lee, inventore tra l’altro dei Fantastici 4 e di Thor, appare in un cameo (è un abitante del pianeta Xandar con un debole per le belle ragazze). In realtà Lee non ha creato «I guardiani della galassia», ma ha inventato il personaggio dell’albero parlante Groot (insieme con Jack Kirby e Dick Ayers).

UN FUMETTO DALLE MILLE FACCE I Guardiani della galassia compaiono per la prima volta in un fumetto Marvel del 1969: gli autori sono Arnold Drake e Gene Colan. Dopo numerosi «cambi di formazione», con vari personaggi che entrano ed escono dal gruppo, nel 2008 raggiungono la composizione più simile a quella che viene mostrata nel film.

IL MITICO WALKMAN Nel film Quill ascolta la sua musica preferita con un Sony TPS-L2 del 1979: il primo walkman esistito. Al lancio costava circa 180 degli attuali euro. Ne sono stati venduti 330 milioni.

MUSICA D’ALTRI TEMPI La colonna sonora è composta da una serie di classici degli Anni 70 e 80, da «Moonage daydream» di David Bowie a «Cherrybomb» delle Runaways.

