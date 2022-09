“14 giorni” raccontato dal regista e dai protagonisti

A Roma per il lancio italiano di Paramount+ abbiamo incontrato Ivan Cotroneo, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi Matteo Valsecchi







A Roma per il lancio italiano di Paramount+ abbiamo incontrato Ivan Cotroneo, Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi, autore (e regista) e protagonisti del film “14 giorni” che trovate già disponibile sulla piattaforma.

Una storia semplice: una coppia in crisi, per il tradimento di lui, si trova a dover vivere 14 giorni insieme in quarantena per via delle misure di sicurezza durante la pandemia di Covid. E così assistiamo a uno scontro/incontro/confronto tra i due. Con esiti che saranno tutt'altro che scontati.