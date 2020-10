20 film italiani da vedere in streaming

20 Ottobre 2020 | 11:53 di Giulia Ausani

Avete voglia di guardare un film italiano in streaming, ma non sapete cosa scegliere? Qui per voi abbiamo selezionato venti titoli che trovate su Amazon Prime Video, Netflix e Disney+. Ce n'è per tutti i gusti, dai cult come "Tre uomini e una gamba" e "Non ci resta che piangere" ai più recenti successi pluripremiati, come "Perfetti sconosciuti".

50 film da guardare su Amazon Prime Video



50 film da guardare su Netflix



Dogman Dove vederlo: Amazon Prime Video e Netflix

Genere: drammatico Presentato nel 2018 Festival di Cannes, “Dogman” di Matteo Garrone prende spunto dal vero caso di cronaca del Canaro della Magliana e racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte, che a Cannes ha vinto il premio al miglior attore), proprietario di un salone di toelettatura per cani; è un uomo con una forte voglia di riscatto che subisce le angherie di Simoncino (Edoardo Pesce), ex pugile che terrorizza il quartiere. Il film è bellissimo: la regia di Garrone è precisa, la fotografia è poetica e in netto contrasto con ciò che avviene sullo schermo, Fonte è eccezionale. Soprattutto nella parte finale c’è tanta violenza, ma mai verso i cani, che restano spettatori di tutto ciò che di bestiale può fare l’uomo. "Dogman": la straziante favola nera di Matteo Garrone



Favolacce Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: drammatico Scritto e diretto dai fratelli D’Innocenzo, “Favolacce” ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura all’ultimo festival di Berlino. Ambientato nelle periferie residenziali di Roma, il film segue le vicende di alcune famiglie la cui vita sembra procedere in maniera tranquilla e serena, senza grandi problemi di sorta. Ma in realtà ci sono tensioni tra genitori e figli, e proprio questi ultimi covano un profondo senso di solitudine e infelicità.



Lazzaro felice Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: drammatico Con “Lazzaro felice”, Alice Rohrwacher si è aggiudicata il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes del 2018. Il film racconta l'amicizia tra Lazzaro (Adriano Tardiolo), un giovane contadino così buono da essere ingenuo, e Tancredi (Tommaso Ragno), figlio di una marchesa.

È per il tuo bene Dove vederlo: Amazon Prime Video

Genere: commedia "È per il tuo bene" è la storia di tre cognati, tre padri di famiglia che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Arturo (Marco Giallini), avvocato ricco e conservatore, non sa come comportarsi quando la figlia scappa con un'altra donna proprio il giorno del suo matrimonio. Sergio (Giuseppe Battiston), irascibile operaio con problemi di autocontrollo, deve fare i conti con il fidanzato della figlia, di trent'anni più grande di lei e praticamente suo coetaneo. E poi Antonio (Vincenzo Salemme) deve superare i suoi pregiudizi quando la figlia inizia a uscire con un giovane rapper che non disdegna le canne. Convinti di agire per il bene delle figlie, tutti e tre decidono di unire le forze per sbarazzarsi in qualche modo di questi scomodi nuovi partner. Una gelosia che li porterà a mettere a rischio anche i rispettivi matrimoni.



L'amore a domicilio Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: commedia Sentimentalmente pavido, Renato (Simone Liberati) si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna (Miriam Leone), conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa è convinto di poter controllare la situazione, ma presto capirà che in amore non esistono vie sicure.

Perfetti sconosciuti Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: commedia drammatica Film di Paolo Genovese vincitore di due David di Donatello (tra cui quello per il miglior film), a luglio 2019 "Perfetti Sconosciuti" è entrato nel Guinness dei primati come film con il maggior numero di remake (siamo già a quota diciotto). Si svolge interamente nel corso di una cena tra amici in cui una dei commensali (Kasia Smutniak) propone che tutti accettino di rendere pubblico il contenuto dei messaggi che riceveranno sul telefono da lì a fine serata. Nel cast anche Marco Giallini, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea e Alba Rohrwacher. "Perfetti Sconosciuti", 5 buoni motivi per vedere il film



Suspiria (2018) Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: horror Non il film del 1977 diretto da Dario Argento, ma il remake del 2018 di Luca Guadagnino (il regista di “Chiamami col tuo nome”), “Suspiria” è stato presentato nel 2018 al Festival di Venezia. Il film, che ci riporta nelle atmosfere cupe e angoscianti della Berlino degli Anni 70 teatro della pellicola originale, racconta la storia di Susie Bannion (Dakota Johnson), che riesce a entrare nell’accademia di danza della misteriosa e carismatica Madame Blanc (Tilda Swinton). Ben presto, però, scopre che l’accademia cela una congrega di streghe. Nel cast anche Chloë Grace Moretz e Jessica Harper che nel film originale interpretava proprio la protagonista.

Una questione privata Dove vederlo: Amazon Prime Video Genere: drammatico Tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio, questo film diretto da Paolo e Vittorio Taviani racconta la storia del partigiano Milton (Luca Marinelli), che durante i combattimenti della guerra di liberazione nelle Langhe si divide tra la lotta ai nazifascisti, l’amicizia coi compagni di brigata e l’amore per Fulvia.

Lo chiamavano Jeeg Robot Dove vederlo: Netflix Genere: fantascienza Film d'esordio di Gabriele Mainetti, “Lo chiamavano Jeeg Robot” racconta di Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria), ladruncolo che dopo un incidente scopre di essere dotato di una forza fisica mostruosa. Finirà a combattere contro il crimine organizzato di Roma e in particolare contro lo Zingaro, con l'interpretazione indimenticabile di Luca Marinelli. Nel 2016 il film ha conquistato 8 David di Donatello e tre Nastri d'argento. Cinque (ottimi) motivi per vedere "Lo chiamavano Jeeg Robot"



Sulla mia pelle Dove vederlo: Netflix Genere: drammatico Presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia, "Sulla mia pelle" è il film che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi. Nel cast ci sono anche Jasmine Trinca e Max Tortora, che interpretano Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e il padre Giovanni. La proiezione della pellicola è stata accolta da sette minuti di applausi. "Sulla mia pelle": il film sulla storia di Stefano Cucchi



Ultras Dove vederlo: Netflix

Genere: drammatico Diretto da Francesco Lettieri, “Ultras” è ambientato a Napoli e ruota attorno a Sandro (Aniello Arena), capo del gruppo ultras degli Apache, con cui ha passato la vita allo stadio tra passione e violenza. Quando un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale. È anche il mentore di Angelo (Ciro Nacca), sedicenne che in lui vede un sostituto del fratello Sasà, morto anni prima durante gli scontri di una trasferta.

Sotto il sole di Riccione Dove vederlo: Netflix Genere: commedia "Sotto il sole di Riccione" racconta l'estate di chi, arrivando da tutta Italia, decide di passare le vacanze a Riccione. Come Ciro (Cristiano Caccamo), che arriva col sogno di sfondare come cantante e invece si ritrova a fare il bagnino. O come Marco (Saul Nanni), da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso) ma incapace di dichiararsi, che chiede consiglio a Gualtiero (Andrea Roncato), playboy e bagnino a riposo. E come Vincenzo (Lorenzo Zurzolo), ragazzo non vedente con una mamma (Isabella Ferrari) iperprotettiva, deciso finalmente a farsi dei nuovi amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo.

Tre uomini e una gamba Dove vederlo: Disney+

Genere: commedia Su Disney+ ci sono i film più famosi di Aldo Giovanni e Giacomo. Come “Tre uomini e una gamba”, il loro indimenticabile esordio cinematografico. Co-diretto dal trio comico insieme a Massimo Venier, il film (ormai diventato un cult) segue i tre in un viaggio in macchina da Milano a Gallipoli, dove Giacomo sposerà la fidanzata, figlia dell’insopportabile cavalier Eros Cecconi (già suocero di Aldo e Giovanni). Sulla strada però incontrano Chiara, di cui presto Giacomo si innamora. Nel film ci sono alcuni degli sketch comici più famosi dei tre.

Chiedimi se sono felice Dove vederlo: Disney+

Genere: commedia drammatica Il film di maggior successo al botteghino di Aldo Giovanni e Giacomo è “Chiedimi se sono felice”, del 2000. I tre abitano a Milano e fanno lavori insoddisfacenti, ma sognano in grande: decidono di allestire uno spettacolo teatrale: il Cyrano de Bergerac. La situazione si complica quando Giovanni conosce Marina, di cui si innamora.

Smetto quando voglio Dove vederlo: Netflix

Genere: commedia Primo capitolo della trilogia diretta da Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio” racconta la storia di Pietro Zinni (Edoardo Leo), ricercatore che, dopo essersi visto tagliare i fondi per il suo progetto, decide di mettere insieme una banda di altri ricercatori - tutti costretti dal sistema a sbarcare il lunario con lavori modesti e precari - per produrre e spacciare una nuova smart drug. Nel cast anche Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti e Neri Marcorè.

La vita è bella Dove vederlo: Disney+ Genere: commedia drammatica Vincitore di tre premi Oscar, "La vita è bella" racconta la storia di Guido (Roberto Benigni), ebreo deportato insieme al figlio in un campo di concentramento dove, per salvare la vita al bambino e proteggerlo dagli orrori della realtà, inventa che stanno partecipando a un gioco a premi, in cui si devono affrontare delle prove durissime per vincere un carro armato.

Non ci resta che piangere Dove vederlo: Disney+ Genere: commedia L'indimenticabile commedia surreale di Troisi e Benigni racconta del maestro elementare Saverio (Roberto Benigni) e del bidello Mario (massimo Troisi), che vengono inspiegabilmente catapultati nella Firenze del 1492. Da qui una serie di avventure e gag esilaranti quali la stesura della lettera a Savonarola, il passaggio della dogana e la chiacchierata con Leonardo Da Vinci sulle invenzioni del ‘900.

L'uomo senza gravità Dove vederlo: Netflix Genere: drammatico Diretto da Marco Bonfanti, “L’uomo senza gravità” è un film del 2019 che racconta la storia di Oscar, che fin dalla nascita mostra una caratteristica bizzarra: galleggia in aria apparentemente senza peso, del tutto immune alla forza di gravità. Cresce tenendo nascosto il suo segreto e, una volta adulto, decide di annunciare la verità al mondo: finisce così in un subdolo circo mediatico pieno di manager senza scrupoli.

Cado dalle nubi Dove vederlo: Netflix Genere: commedia Il primo film di Checco Zalone parla di Checco, che dopo essere stato improvvisamente scaricato dalla fidanzata decide di andare a Milano per inseguire il suo sogno di diventare un cantante di successo. Si trasferisce così a casa del cugino Alfredo, che nasconde alla famiglia il suo essere omosessuale (è infatti fidanzato con Manolo). Intanto fa la conoscenza di Marika, che lo convince a dare lezioni di chitarra ai ragazzi di una comunità per adolescenti difficili. Tra equivoci e gaffes, Checco cercherà in tutti i modi di realizzare i suoi sogni. E di conquistare Marika. "Cado dalle nubi": trama, cast e trailer



Beata ignoranza Dove vederlo: Netflix Genere: commedia Marco Giallini e Alessandro Gassmann si scontrano in “Beata Ignoranza”, film del 2017 diretto da Massimiliano Bruno. Interpretano rispettivamente Ernesto e Filippo, due professori dai modi di fare molto diversi: il primo è un rigido insegnante allergico a qualunque mezzo tecnologico, l'altro invece è uno spensierato prof molto al passo con i tempi e perennemente connesso. Ecco allora una sfida: Ernesto dovrà imparare a vivere in maniera moderna, mentre Filippo dovrà rinunciare a qualunque genere tecnologia.

Previous

Next